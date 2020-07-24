【寵物健康】貓隻嘔吐可能是食道受傷　獸醫拆解嘔吐成因及應對方法

▲ 食道或胃部受創傷，也可以是貓隻嘔吐的原因。

貓貓嘔吐的情況頗為常見，但首先要分辨貓貓是真的嘔吐，還是反芻，嘔吐比反芻更為嚴重。

嘔吐與反芻的分別

嘔吐是指食物從胃部或小腸強行湧出。動物會表現出強烈作嘔、不舒服的感覺；肚子會不停嗆一段時間才能吐出來，吐出來的是半消化物質。

反芻是指食物從口腔或食道倒流而出。動物會透過咳嗽把未消化的食物吐出。跟嘔吐不同的是，反芻通常會在進食後很快就發生。

嘔吐原因

貓貓嘔吐可以有很多不同原因，其中較常見的是食道或胃部受到創傷，例如：胃潰瘍、食道炎或胃炎等。

此外，嚴重內科病如肝病、腎病、胰臟炎等也會令其嘔吐。若貓貓上半部的消化系統出現毛病，例如：有異物阻塞、患上癌症等，亦會導致消化系統閉塞而嘔吐。

使用高濃度漂白水清潔地板，貓貓舔地板時有機會不慎吸入。漂白水可令食道或胃部受刺激，並引致中毒而嘔吐。

▲ 若屬於嘔吐，貓隻吐出來的是半消化物質。（相片由9Lives提供）

應對貓隻嘔吐的方法

與其說避免方法，建議主人學習如何應對貓貓嘔吐。首先，要分清楚貓貓是嘔吐還是反芻。若是嘔吐，主人應留意其嘔吐的頻密程度，雖然也需按年齡判斷，但一般而言，一個月內嘔吐一至兩次還不用太擔心。

嘔吐會讓水分及電解質流失，主人要留意貓貓是否有脫水情況。若貓貓精神還好，主人可給予食水，並於禁食8至10小時後餵食少量低刺激的食物，例如：白烚雞胸肉、軟糯的米飯等。請勿在貓貓嘔吐後馬上餵食，因為胃部若再受刺激，有可能令嘔吐情況加劇。

若按上述方法處理後，貓貓仍然嘔吐，則建議到獸醫診所求診。醫生一般會進行X光、超聲波、造影檢查，從而了解是否有異物塞腸。另外，驗血可檢查寵物有否肝病、腎病、胰臟炎等，讓醫生掌握更多資訊有助判斷。

總括而言，嘔吐是一種普遍的病徵，因此難以單靠嘔吐判斷背後成因。主人應該多加留意寵物的情況，絕不能掉以輕心。

▲ 9Lives獸醫總監Dr. Steven Chan（相片由9Lives提供）

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責任編輯：黃泳欣