【新冠肺炎】再多20人出院　43人情況危殆或嚴重

▲ （黃建輝攝）

新冠肺炎疫情嚴竣，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染；醫管局今日再多20人出院，仍留院的645名確診患者中，29人情況危殆、14人情況嚴重。

醫管局總行政經理庾慧玲指，公立醫院至今獲144宗呈報個案，現有784人留醫。至於已確診的患者中，645人仍留醫14間公立醫院，當中29人情況危殆，新增第1498宗，而第1315宗剛轉為嚴重；另有14人情況嚴重，602人穩定，現累計14名患者死亡。

另外，今日再多20名患者出院，至今已有1343人出院，包括1人為疑似個案出院。醫管局至今已開啟張負壓隔離1207病床，使用率為70.3%；已開啟650間負壓病房，使用率為75.4%。

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有見近日多宗個案涉及長者，衞生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：鄧凱文