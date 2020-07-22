【多功能婆婆】主動湊孫照顧已為人母的女兒　媽媽：世上最偉大的是婆婆

▲ 媽媽感激婆婆主動湊孫不呻攰。

做左人媽咪，先知道世上最偉大的人並不是媽媽，我覺得絶對是婆婆！

Aidan的婆婆稱得上係超人！真心佩服佢的偉大同毅力！一個女人照顧一頭家已經唔容易，佢仲會掛心埋結咗婚的囡囡。

安妮媽媽生左Aidan後，婆婆就更忙，但佢係唯一一個會係幫忙照顧孫仔的同時，無時無刻都會關心和緊張身為媽媽的女兒，經常幫忙湊BB，可以俾我有更多的時間休息。到Aidan再大d時，又會主動提出幫手湊，俾我哋兩公婆可以出去行下街輕鬆下。

婆婆最鍾意講的就係:

我唔攰，我幫你湊住先，你去訓一陣。

聽日我幫你照顧仔仔，你同老公去拍下拖啦！

我好飽，你哋食哂佢，鍾意食就食多d。

我唔使你幫手洗碗，一陣又要我跟手尾。（其實就係想我休息下）

琴晚訓得好唔好？

有無咩想食？我買上黎俾你。

其實，真係做左人媽咪先知道咩叫*媽咪唔肚餓*，媽咪永遠都係食得最慢的一個，因為會睇下小朋友夠唔夠食，有無邊d特別想食多d，就會留俾佢地。

仲有，婆婆的「唔攰」永遠都係厄人的，佢只不過係想俾我哋可以休息下或者做下自己野，所以就攬晒啲嘢做哂。

所以安妮媽媽成日都話如果婆婆搬屋，我一定跟住搬，住得近就可以成日見面啦！

我真係好愛好愛我的父母，我成日都覺得係因為佢地咁偉大無私，先可以令一家6口咁溫馨，相處得咁融合，我地四姊弟感情先會咁好，真係好感激我的爸爸媽媽，我太愛你地喇！

文章獲「安妮媽媽親子日記」授權轉載。

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