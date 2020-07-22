【調教你男友】林子傑張紋嘉享半同居生活　Crystal與男友有共識不婚

▲ 張紋嘉和林子傑認為二人的關係比結婚重要。

由梁祖堯主持的ViuTV節目《調教你男友》邀請張紋嘉（Crystal）男友林子傑（Ronald）、唐詩勁男友崔建芒等參加真人騷，眾男友齊集南丫島接受梁祖堯的特訓。

張紋嘉和林子傑雙雙接受TOPick專訪，二人認為彼此的關係比結婚更重要。

▲ 張紋嘉和林子傑一起參加ViuTV節目《調教你男友》。（ViuTV截圖）

半同居生活

Crystal和Ronald拍拖3年多，現為半同居狀態，Ronald覺得：「我們相處的時間很長，已經是一起生活，只要平平淡淡、開開心心便好。」

Crystal謂：「我和他也是獨居的，各自有自己的家，我們也會偶爾到對方的家裏住，暫時未一起建立同一個家。我們有個潛規則，就是你在我家時你就是客人。」

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▲ 張紋嘉剛剛35歲生日。（張紋嘉IG圖片）

第一印象

剛剛35歲生日的Crystal說：「起初，我們對家中的一些瑣碎事會有爭拗。可能因長大了，便多了在對方的出發點去想。」她又透露雙方都有對方手機的密碼，「這不是一個指標，只是我們都沒所謂。」

回想對對方的第一印象，Ronald笑言：「第一印象太久了。」身旁的Crystal即說：「我猜到你想說甚麼。嘿嘿！」Ronald繼續說：「相信你也唱過K，她很細心，會提醒我記得帶齊物品離開。」

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▲ 張紋嘉和林子傑現為半同居狀態。（湯炳強 攝）

Crystal談到對男友的第一印象：「很好笑，原來我忘了曾看過他的一次演出，那套舞台劇叫《The Woman In Black》（魂遊你左右），應該是2011年。事後，我們於2015年因一起演舞台劇而認識。初時覺得他很健談、主動、搞笑，再了解才發現他很細心，很關懷我。」

Crystal表示男友給予她安全感，Ronald表示：「作為男人，會想去保護她。可能因為演舞台劇的關係，其實演戲也是一種真誠，這種真誠會令自己想在關係中坦白一點。」

▲ 林子傑為舞台劇演員。（湯炳強 攝）

Crystal很感激男友：「他對我的愛是無條件付出。以前他會罵我，現時則會換一個方式去提醒我。」

Ronald謂：「以前學戲時，老師教我們可以有很多種不同的行動，罵是其中一種，但也可以有不同的方法。是想她好而非真的想罵她，也是一種相處之道。」

▲ 張紋嘉和林子傑達成共識不欲結婚。（湯炳強 攝）

張紋嘉林子傑決定不婚

談到婚姻，二人不約而同地說：「我們不會將結婚放在第一位。」

Crystal指：「我們都會將工作放在首位，作為女生來說，我不太嚮往結婚，可能受家庭背景影響，覺得結不結婚也一樣，覺得感情穩定，雙方的關係比一晚飲宴、一紙婚書、一輯婚照重要。」

▲ 張紋嘉為前HotCha成員。（湯炳強 攝）

Ronald表示曾有朋友提醒他們若然未婚，或許難以處理一些法律上的事項：「如果兩腳一伸，但我們不是夫婦關係的話，便不能去簽名。」

但他續指：「我們已一起相處，其實現時也有如處於婚姻生活。既然我們不是為了生小朋友或一張婚書，家人也沒給壓力，大家也沒甚麼大病，便好像沒這個必要。」

▲ 張紋嘉感謝男友林子傑對她無條件付出。（張紋嘉IG圖片）

Crystal坦言：「我成長的家庭都是完整，父母在我長大後才離婚，這對我也造成很大的影響。如果他們在我小時間便離婚，那我認知的世界裏也是這樣。」

她覺得：「家人是為了自己能在一個完整的家庭中成長，所以他們在勉強自己走在一起。我覺得很無謂，所以以前曾覺得自己是可有可無，阻住這個世界。」

成長令她明白父母所做的一切，「父母這樣做其實都是因為他們重視我、愛錫我，想我好。所以我便會覺得如果我沒有小朋友的話，那結不結婚也沒所謂。」

單親家庭長大的Ronald認為：「每個人內心處也會有個空洞，這個空洞就是我很想有個家，去填滿這個洞。」

▲ 張紋嘉和林子傑人前人後都十分甜蜜。（張紋嘉IG圖片）

成長令Ronald的想法有所改變：「其實是外面影響我的，曾經試過很想結婚。但因身邊的朋友正經歷一些婚姻問題，便令我覺得婚姻其實不代表甚麼，原來並非很重要，所以我更加看重的是我們兩個人之間的關係。」

Crystal覺得：「現時的狀態很好，像是一個家庭，會互相扶持。」

張紋嘉林子傑未計劃置業

被問到二人會否有置業計劃時，Crystal指：「我現時正在租樓，而他則是供樓。」

Ronald表示：「我所住的是爸爸的物業，自從投身社會後，爸爸便叫我供樓了。他對我很好，令我在這方面不會有太大壓力。我這個人都很易滿足的，我不需要住靚樓，反而將專注力放於工作上。」

▲ 張紋嘉和林子傑互相扶持。（張紋嘉IG圖片）

Crystal坦言：「在香港，自問（置業）會有困難。最近有做移民節目，發現投資外地的樓宇會有不錯的回報。即使不是在外地住，以海外物業收租，再租香港的樓宇，可能這樣便能保值，起碼不用捱香港的樓價和供樓的壓力。」

她對車和樓都沒有追求，「奢華的生活人人也想擁有，但得到的過程是自己賺回來，還是別人給你的，我比較喜歡靠自己努力而獲得的，滿足感會較大。」

Venue :drama gallery 劇場工作室

Hair (crystal): match @hair

Outfit (crystal ): Lazynoon

記者：梁樂欣