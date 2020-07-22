發病率升 生存期長 晚期前列腺癌藥費封頂計劃 免公私營患者後顧之憂

當你勞碌一生，終於退休享受人生時，豈料遇上前列腺癌。前列腺癌是2017年香港男性常見癌症第三位，其新症個案較2016年相比升幅達 17.2%。臨床腫瘤科專科施俊健醫生指出：「大部分前列腺癌腫瘤都生長得較慢，即使已屆晚期，生存期亦較其他癌症長。晚期前列腺癌一般會接受荷爾蒙治療，惟當蜜月期過去，癌細胞便會再度活躍，不少患者因而感到絕望，亦因經濟負擔而無法接受較有效的治療。」猶幸，現時有社福機構推出標靶治療的藥費封頂計劃，能讓在公營及私營醫療機構求診的患者接受更適切的治療。

切勿掉以輕心 積極接受治療

早期前列腺癌，病徵較不明顯，一般以手術或電療作根治性治療。當病情復發或確診時已屬晚期，即癌細胞或已擴散至其他器官。患者除了小便時感疼痛、有血，更會因癌細胞轉移到骨而感背痛，尾龍骨及腳無力等。由於男性荷爾蒙會刺激前列腺癌細胞生長，故醫治晚期前列腺癌主要以荷爾蒙治療抑壓男性荷爾蒙的分泌，包括以手術割除睪丸、注射荷爾蒙針或使用口服藥物，阻止癌細胞生長。施醫生強調：「患者不宜因前列腺癌生長較慢而掉以輕心，甚至不接受治療。既然大部分前列腺癌對藥物治療反應不俗，更值得好好控制病情，維持生活質素。」

▲ 臨床腫瘤科專科施俊健醫生

新型口服荷爾蒙標靶藥 延患者無惡化存活期

惟當約一年半的蜜月期過去，癌細胞便會適應在低荷爾蒙水平的環境下生長，並再次活躍，出現抗藥性，此階段一般稱為擴散性荷爾蒙治療失效前列腺癌(metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer，簡稱mCRPC）。施醫生指：「荷爾蒙治療對上年紀的男士而言，副作用頗輕，過程較為舒服。但患者踏入mCRPC時會因害怕病情不受控及再度惡化，而感絕望及擔憂。」

過去治療mCRPC較多使用化療，這會增加患者於治療期間的細菌感染風險，而且年長的患者抵受化療能力未必理想。隨醫學進步,現時已有新型口服荷爾蒙標靶藥針對治療mCRPC，能延長生存期，並保持患者的生活質素。以其中一種新型口服荷爾蒙標靶藥為例，研究顯示其影像無惡化存活期中位數達20個月，比只接受安慰劑的患者延長超過一年，更可延後患者接受化療的時間，死亡風險亦有所減低。

施醫生指，一名年近70歲的患者因夜尿頻頻而發現患病，確診時已是晚期。他起初接受荷爾蒙治療，惟病情嚴重，隔了數個月PSA指數便開始上升，代表或未能抑制癌細胞生長，而且更擴散至骨骼。由於病人本身患有糖尿病，最後選擇服用較適合用於慢性疾病患者的口服荷爾蒙標靶藥恩扎盧胺，PSA指數降至較理想水平，亦有效穩定病情。

藥費封頂計劃減經濟負擔

施醫生指，有不少患者因經濟問題而無法負擔藥費，亦不願加重家人的經濟負擔，故對較有效的治療方案卻步。幸而，現時有社福機構推出藥費封頂計劃，不論公營及私營醫療機構的晚期前列腺癌患者皆可申請資助。合資格的病人只需自費首十多個月的療程，之後可於社福機構免費領取藥物直至醫生改變處方，讓患者安心開展療程。

有需要的患者可向以下機構查詢:

公立醫院患者: 聖雅各福群會 惠澤社會藥房

電話 : 2831 2389

Whatsapp: 5131 3638

網頁: https://charityservices.sjs.org.hk

私營醫院及診所: 香港藥學服務基金 配安心藥房

電話 : 2979 3289

網頁: http://www.pcfhk.org/hk/pharmacy

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