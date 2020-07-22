【新冠肺炎】聖保祿醫院健康助理確診　張竹君：患者住彩虹未知是否有關連

▲ 聖保祿醫院一名電子診斷部的健康助理確診。 (曾耀輝攝)

本港第三波疫情嚴峻，今日（22日）新增宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況，本地感染個案中包括一名聖保祿醫院的健康助理，是第2029宗個案。

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出患者家住在彩虹，未知其感染是否與此有關，因最近該區也有多宗確診個案。

聖保祿醫院今早證實，一名電子診斷部的健康助理於昨日（21日）收到通知，其深喉唾液樣本對新冠病毒測試呈陽性。該員工因家人的同事在7月17日確診而進行測試，本身並無徴狀，因此亦屬社區感染。

▲ 聖保祿醫院指會將健康助理接觸過的病人名單，交予衞生署跟進。（曾耀輝攝）

院方指她在工作期間一直有配戴外科口罩，目前已停止上班，進行接觸追蹤，召回13名曾與該員工有緊密接觸的同事，進行鼻咽拭子PCR測試，結果全部對新冠病毒呈陰性。至於該名員工曾接觸過的病人名單，院方會呈交衞生署跟進。

醫院指各部門自疫症流行開始，一直嚴格執行各類防控措施，定時進行全面清潔和消毒，相信其他病人受到感染的機會很低。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩