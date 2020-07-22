【新冠肺炎】63宗不明源頭個案包括3名教師　涉聖嘉勒書院、土瓜灣學之園等

▲ 本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染，包括3名教師。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染，8宗輸入個案，為累計2132宗病例（包括2131宗確診個案和1宗疑似個案），42與早前個案相關，及63宗無源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案 105宗為本地感染

張竹君指，63宗源頭仍然不明，包括一名中環石板街酒店廚師（第2109宗）；亦有3名教師，涉及土瓜灣學之園幼稚園教師（第2102宗）、保良局金銀業貿易場張凝文學校教師（第2026宗）及聖嘉勒書院教師（第2030宗）。

早前懲教署公布曾任裁判官的大律師（第2043宗）；第2029宗是一名聖保祿醫院護士；一名大圍救世軍隆亨長者之家的清潔工（第2052宗）；第2087宗則是一名諾富特東薈城酒店職員；一名銅鑼灣視安眼科中心職員（第2032宗）亦確診。

社署早前為高危人士進行大型檢測中，發現同院舍的廚師亦初步確診。據了解二人會在同一地方換衣服，和使用同一洗手間，但不會直接接觸長者。

衞生防護中心早前於慈雲山中心和街市派發樣本瓶尋找隱形病人，今日有數位工作人員確診，包括慈雲山中心百匯軒樓面女職員（第2035宗）、森美奧廚房職員（第2120宗）、髮型屋職員（第2121宗）、尚然堂職員（第2122宗）、街市菜檔職員（第2123宗）。

【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案 涉旺角稻香「慶回歸」 群組、慈雲山地區及屯門富臨

港府早前收緊防疫措施，立例規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。食物及衞生局局長陳肇始表示，有關措施將伸延至室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，新措施將於明日（23日）凌晨起實施，為期14天至8月5日，詳情請看：

【新冠肺炎】室內公共場所包括公共交通轉乘處需戴口罩 明日凌晨實施為期14天

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙