【新冠肺炎】有醫療集團推出3款自選深喉唾液測試　最便宜400元可做

▲ 香港醫思醫療集團有限公司於今(22日)公布，推出三款自選深喉唾液測試計劃。

本港新冠肺炎疫情未有緩和跡象，香港醫思醫療集團有限公司於今(22日)公布，推出三款自選深喉唾液測試 (又稱「新冠病毒核酸測試」) 計劃，由政府認可的化驗機構進行測試，指有關測試獲歐美有關當局認可，收費由港幣 400 至1,100元；三款自選深喉唾液測試計劃針對個別需要。



該公司表示，有關提供深喉唾液測試第2及3項計劃是採用一種「逆轉錄聚合酶鏈式反應」(RT-PCR) 測試技術，根據已被驗證的研究結論，這分析測試對檢測2019 冠狀病毒的靈敏度和特性均高達99.9%。測試套裝獲得國家食品藥品監督管理總局 (CFDA)、美國疾病管制與預防中心 (CDC)及歐盟標準協會體外診斷認可 (CE - IVD)。

▲ 資料來源：香港醫思醫療集團有限公司

除私人醫療機構外，本港私家醫院有提供深喉唾液化驗，包括仁安、養和、浸會及港怡醫院等，請睇【下一頁】

另外，公立的檢測服務及病毒測試樣本收集點，請睇【第二頁】

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責任編輯：洪芷晴