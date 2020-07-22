【DSE2020】肌肉萎縮症男生考獲6科18分　擬升讀IT高級文憑研無障礙應用程式助同路人

▲ 羅怡基紀念學校考生陳浩弘患有肌肉萎縮症，在文憑試中英文科作文卷以電腦代替手寫。（學校提供）

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，香港耀能協會轄下特殊學校其中一名患肌肉萎縮症的男生陳浩弘，考獲最佳6科共18分成績，擬報讀資訊科技高級文憑課程，盼以自身知識和技能，設計無障礙應用程式幫助其他殘疾人士；另一名患有感知及讀寫障礙的男考生張浩然，比其他人要多花十多倍時間認讀文字，亦完成「不可能任務」，完成應考文憑試，在企業、會計與財務概論科取得2分。

香港耀能協會轄下特殊學校今年共13名考生突破身體障礙應考，全部成績符合預期，羅怡基紀念學校及高福耀紀念學校分別佔10人及3人。

就讀羅怡基紀念學校、患肌肉萎縮症的男考生陳浩弘，患肌肉萎縮症，手腳乏力，日常以輪椅代步，應考中英文科作文卷，亦需以電腦代替手寫。在疫情中應試，他形容，

戴著口罩作答較侷促，感覺不像在家做練習時自然，擔心影響了考試表現。

他從小因喜歡玩電腦遊戲而對電腦編程產生興趣，在今年文憑試，除了4科必修科外，他亦選修了綜合科學和資訊及通訊科技。儘管他指最終成績與預期有落差，英文科未及預期，影響其入讀學士學位的申請，他計劃報讀資訊科技高級文憑課程，盼以自身知識和技能，設計無障礙應用程式幫助其他殘疾人士。

▲ 羅怡基紀念學校考生張浩然患有感知及讀寫障礙，對文字及立體圖形認知甚感困難。（學校提供）

該校另一名患有感知及讀寫障礙的男考生張浩然為早產嬰，自小須以輪椅代步，對文字及立體圖形認知甚感困難，他說，

別說理解書本上的內容， 就是要認讀一句文字或一個圖表也得比平常人花上十多倍的時間。

對張同學而言，考文憑試原本是不可能任務，但他仍勇於接受挑戰，最終於企業、會計與財務概論科取得2分，他亦對成績感滿意。

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責任編輯：馮琪雅