【買餸自己煮】疫情下老公負責去街市　補習名師張欣欣：我要做個成功買餸佬

▲ 補習名師張欣欣疫情下到街市買餸，見盡百態。

本港新冠肺炎疫情再次爆發，市民盡可能減少外出，像工作、外出買菜如非必要，最好留在家中避疫。中文科補習名師張欣欣近日主力買餸，有感到街市買餸充滿學問，為了妻兒，他決志成為「成功的買餸佬」。他在facebook專頁分享原文如下：

由於疫情，近來由我負責去街市買餸。以前唔識，貪方便到商場中的超市買，仲貴。十條八條菜心，並排懶靚以透明膠袋包裝，要你十多塊錢。肉仲離譜，切得薄如蟬翼；然後攤平鋪滿發泡膠盒，利用你的視覺上以為很大板的錯覺，榨取金錢。

相反，在街市，菜十多元已一大斤，有時仲新鮮D；肉的分量更不可同日而語，還可以請教不同煮法當買哪種肉。不過，你要抵得住烈日當空，萬人空巷的情況；而很多賣菜的呀姐都唔戴口罩，賣肉阿叔卻擔住口煙。

所謂「食飯唔知米貴」，原來一次過買幾日餸，動輒成千元。幾舊薑加幾舊薯仔，已然過百。有時我想，家庭主婦真的不是吃素的，把家用左右騰挪，總能煮出幾餸一湯。小朋友們飯來張口，焉知面前的餸菜材料多少錢，更遑論父母買餸拎餸來回的辛酸。

為了買得好餸，我都要買開果檔是果檔，盡量「溝」熟D街市呀姐，甚至阿叔！

「阿姐，我又嚟啦，我最鍾意你……嘅菜心呀！」

「今日豆角仲靚呀，信我啦！」對方便會和盤托出當日的最優最劣。

「咁邊檔牛肉好呀，係咪你身後果檔呀？」

她便煞有介事地走近半步，細聲道遠處街角那間較划算……

能與街市呀姐打好關係，便能掌握街市的資訊行程，早著先機。於是我便能大手掃貨……除了買到好餸，有時逛街市也令人趣味盎然。

「阿姐，D橙甜唔甜㗎？」（其實呢句好廢話，因為次次對方都係答甜的！）

「緊係甜啦！」

「有幾甜呀？」

「甜過初戀呀！」

於是，我就買了初戀嘅橙，點知返去切來食是酸的……

「阿叔，豬展邊舊靚呀？」

「呢兩舊都靚。」

「我唔識㗎，你幫我揀啦。」

「得得得，幫緊你，幫緊你……」

回到家，一心打算吃肉；怎知打開袋，原來買了豬展骨……

我相信有志者事竟成。我一定要成為一個成功的買餸佬！買最好的餸菜給老婆仔女，吃得他們大快朵頤，令他們覺得爸爸是全能的！

【文章獲張欣欣授權轉載】

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