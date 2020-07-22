【齊心抗疫】屈臣氏蒸餾水向基督教家庭服務中心捐贈5萬個口罩 分發予東九龍區長者

▲ 屈臣氏蒸餾水向基督教家庭服務中心捐贈5萬個口罩，分發予東九龍區的長者。（屈臣氏蒸餾水提供圖片）

新冠肺炎疫情持續肆虐，屈臣氏蒸餾水早前承諾捐贈15萬個WatsMask WeCare口罩，今日（22日）宣布已捐贈5萬個ASTM LEVEL 3最高標準口罩予基督教家庭服務中心，再由機構分派給東九龍區長者，以協助社區應對新冠肺炎。

【新冠肺炎】有醫療集團推出三款自選深喉唾液測試 最便宜400元可做

屈臣氏實業飲品製造總經理（市務及業務策劃）蕭健敏表示，是次捐贈ASTM LEVEL 3標準的口罩以高規格的標準生產，了解到該機構的服務確有急切需求，故希望透過今次捐贈，為基督教家庭服務中心於東九龍區的長者院舍、長者日間護理中心、社區照顧服務、長者地區中心及認知訓練中心的長者提供防護。

【新冠肺炎】食衞局：政府部門及私人物業管理人 獲授權執行室內場所口罩令

基督教家庭服務中心助理總幹事(管治及服務)周淑琼表示，在社區爆發的情況下，社會服務仍要維持一定的運作，例如長者院舍及家居照顧服務提供的送飯、陪診及洗澡服務沒有因疫情而暫停；長者日間護理中心亦會考慮個別服務使用者及其家人的需要，繼續為一些日間欠缺家人照顧的體弱長者提供適切照顧。

【口罩令】搭公共交通須戴口罩實施一周 至今發出22次勸喻1張傳票

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒