【新冠肺炎】TVB職藝員檢測全屬陰性　有限度解封明日舉行港姐發佈會

▲ TVB將於明日舉行港姐發佈會。

由於確診新冠肺炎的女歌手施匡翹曾到無綫出席活動，故無綫封城4天進行大規模消毒，更安排職藝員進行檢測，而由明天（7 月23日）開始，無綫作有限度「解封」，於明天下午舉行《2020香港小姐競選》記者會。

▲ TVB於各錄影廠及化妝間進行清潔及消毒。

TVB今日在對外發放最新消息，內容如下：

因應本台職藝員接受新冠病毒檢測結果全屬陰性,本台由週四(23日)開始,有限度恢復接待駐台記者進入電視廣播城進行採訪工作,惟因疫情仍見嚴峻,將實施下列特殊措施,以減低傳播風險,保障大家安全。 1)接待駐台記者只限舉行記者會/宣傳活動日期,其餘沒有宣傳活動日子仍不作接待,直至另行通知; 2)首個記者會為7月23日(周四)下午3時30分舉行之《2020香港小姐競選》入圍佳麗首唔新聞界,駐台記者請於宣傳活動舉行前30分鐘(即下午3時),在一號檢查站正門入口集合,由宣傳科同事帶往宣傳活動地點工作,請勿在其它範圍隨處走動; 3)記者會/宣傳活動場地內將作適當安排,以減低傳播風險,請遵從現場宣傳科同事指引; 4)完成採訪工作後,備記者專車載送往將軍澳地鐵站； 往後之記者會/宣傳活動將按照上述方式處理,直至另行通知。駐台記者在電視廣播城室內地方必須佩戴口罩,而乘搭本台員工巴士或記者專車時，亦須一直佩戴口罩及嚴禁在車廂飲食。防疫措施不容鬆懈，大家齊心抗疫，才能減少傳播風險。

女歌手施匡翹於本月18日証實確診新冠肺炎，其經理人Apple姐、Apple姐男友麥德羅及宣傳人員均確診，而施匡翹曾到訪電視城。

本月15日出席無綫安排的戲劇班外，又跟宣傳人員到過《勁歌金曲》及《流行經典50年》錄影廠，由於接觸不少藝人及幕後，無綫即安排職藝人進行檢測。