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【新冠肺炎】曾訪北區醫院男病人確診　物理治療部今關閉一天

社會 16:57 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾玲公布個案情況。

庾慧玲表示，一名男病人昨日初步確診，7月15日下午曾訪北區醫院物理治療部覆診約1個半小時，由於醫護人員均有穿合適裝備，故沒有密切接觸者，而該院物理治療部今將關閉以消毒，約有100多個病人需更改覆診期，而由於該病人家人已確診，故相信與院內感染無關。

【新冠肺炎】消息：北區醫院物理治療部男病人初步確診　化驗結果曾陰轉陽

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
　　 
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：鄧凱文

傳染病 北區醫院 張竹君 庾慧玲 疫情 新冠肺炎疫情

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