【DSE2020】為考公務員相隔20年再戰公開試　堅毅港媽DSE英文放榜身教女兒

▲ 有港媽相隔20年再戰公開試，在DSE英文科考獲第三級。

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，自修生都安在家中查閱成績，其中一名港媽也是應屆考生，為考上公務員主任級符合語文要求，並身教女兒努力不懈，相隔20年再戰英文科考獲3級，比會考及高考E級有進步。該名港媽在網上分享喜悅，並透露自修英語的心得，獲網民大讚堅毅。

該名港媽今晨（22日）在網上討論區「親子王國」出帖文，並上載其DSE成績單，顯示英文科總成績獲得第3級，其中寫作卷取得第4級，比20年前有進步，惟閱讀卷則失手，只取得第2級，而聆聽及綜合能力卷是第3級。

老公串我用20年時間只能提升一級，但佢當年Syllabus A攞E。

試場內最年長考生︰回味青春

她分享在疫情期間的應試情況，全間課室人人戴上口罩，目測應該自己是年紀最大，「我一路考一路回味青葱歲月！」

為了達到公務員中層主任位的語文要求，她毅然重考英文科，「我中文已經C，英文也C才可進入筆試的門檻。」在預備過程中，她與年幼女兒一起溫書，身教女兒努力學習，女兒亦同樣啟發到她。

佢讀約克小學和幼稚園，口音和認讀係比我強。個女和我一起溫書，研究文法，相得益彰！

對於今次成績，她認為仍有進步空間，決定再接再厲9月再報名明年DSE，更承諾要考到2030年，「同個女一齊考DSE」！

睇YouTube學英文重拾狀態

相隔20年再重拾書本非常困難，港媽分享溫習心得，由於她英語基礎不佳，要由最基本的文法開始，但她看文法書看到第二頁就睡著，改為看YouTube的文法教學片入手，令自己進入狀態。之後多看小朋友英文故事書、政府發佈的文件，「EO和AO支筆好好」。

網上免費下載past paper

她明言沒有報讀DSE課程，靠操5年卷了解題型，她推介網上有很多past paper免費下載。

媽咪用決心和毅力證明，阿婆也可以5**！希望有一天成為史上最年長5**婆婆。

港媽的分享獲網民大讚有恆心、有毅力，「隔咁多年重考真是挑戰」、「我覺得你已經好叻，要為你鼓掌」。有人更受啟發，有意報考下屆DSE英文科，以彌補當年「肥佬」的遺憾及應付工作需要，港媽亦報以鼓勵，「俾了報名費就有動力，加油。」

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責任編輯︰林綺玲