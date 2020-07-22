【DSE2020】女拔誕2名文科狀元計劃入讀劍橋牛津　超級女狀元望成教師貢獻社會

▲ 超級狀元羅穎賢望執教鞭貢獻社會。

拔萃女書院今年喜獲2名文科狀元，其中一位更是「超級狀元」。2名狀元不約而同地打算赴英進修，分別升讀牛津及劍橋大學，而超級狀元羅穎賢更盼望未來能成為教師；狀元莊恩盈則希望加入聯合國，從事環保社福工作。

超級狀元羅穎賢表示，今早收到放榜喜訊時，先是感到詫異和難以置信，然後則感到興奮，喜出望外，同時也很開心自己的努力得到肯定。

她認為在疫情下考試，要面對考試延期、取消口試等意想不到的難關，心情不免緊張。在此情況下，時間分配尤其重要，既要保持讀書的動力，但亦不至鬆懈。

另外，她認為溫習應該重質不重量，所以會盡力找不同有效的方法去溫習，例如畫表、寫Flashcards、寫錯題簿等。

▲ 女拔超級狀元羅穎賢(左)盼望未來能成為教師；狀元莊恩盈(右)則希望加入聯合國，從事環保社福工作。(受訪者提供圖片)

談及未來，她計劃到英國牛津大學修讀英語與文學，並已經收到其有條件取錄。職業方面，雖然暫時未有定案，但她對從事教育有興趣。羅穎賢說，自己有幸在學校認識到很多恩師，讓她意識到教育的力量及其寶貴，故此希望能夠日後以教育奉獻社會。

另一名狀元莊恩盈則表示，自己希望入讀劍橋大學的「人類、社會與政治科學」學系，原因是自己一直關注氣候變化、生態破壞、資源枯竭及貧窮等問題。

她說過去通過閱讀，課餘辯論及義工服務，了解到個人和非政府組織雖然發揮著重要作用，但政府的決策和領導對解決這些問題，是有獨一無二的必要角色。她希望在劍橋學習人類、社會與政治科學，令自己對這些複雜的問題能有更深入的了解及作出貢獻。

至於職業方面，她將來想在聯合國或其他跨國機構從事環保、生態保育、社區持續發展等工作。

拔萃女書院的羅穎賢為文科超級狀元，4個核心科目、英國文學、經濟、歷史及數學延伸部分M1獲5**。而狀元莊恩盈則在4個核心科目、地理、歷史、和英國文學考獲5**。



記者 陳梓蔚