【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案　涉旺角稻香「慶回歸」 群組、慈雲山中心及屯門富臨

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況。（黃建輝攝

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況，張竹君指本港今日新增113宗個案，多個本地群組於今日（22日）均有新增個案 ，其中有27例因聚會或群組而感染。

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案 105宗為本地感染

旺角稻香「慶回歸」 群組亦再增3宗個案，為第2030、2069及2089號個案。此外，旺角稻香再增3宗個案，為第2053、2072及2077號個案，眾人於7月13日曾到旺角稻香與第1975號個案進餐，張竹君指旺角稻香或有環境因素引感染。

另外，屯門富臨中央廣場生日宴多1宗確診，為第2083號個案。維景海港酒家亦增1宗個案，為第2090號個案，個案同時是的士司機。

張竹君續指於慈雲山中心收回的樣本中，再有數人確診，其中第2035號，女士46歲於百匯軒工作；2086曾到百匯軒進餐。2120號於森美奧廚房工作、2121號於髮廊工作，2123號於慈雲山街市菜檔工作。張竹君提到慈雲山中心已進行大清洗，希望可以控制疫情。

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記者：郭家穎