【DSE2020】父子愛拆電器鑽研電子原理　DSE考生設計與應用科獲全港唯一5**

▲ 郭彥廷在DSE設計與應用科考獲5**，是該科考試中全港唯一考獲5**的考生。

中學文憑試DSE昨日（22日）放榜，東華三院甲寅年總理中學學生郭彥廷在設計與應用科考獲5**，是該科考試中全港唯一考獲5**的考生，他自小熱愛研究電子，預計來年赴德國升學，將來進攻電子工程界。

東華三院甲寅年總理中學中一至中三已開設設計與應用科，校內設有一個工場供學生上課之用，經歷3年的學習過程，曾參加香港機械工程挑戰賽，並在團體賽取得優異成績，讓郭同學決定在中四選擇設計與應用科作為選修課。

老師的教導讓我見識增廣，而且爸爸從事類似的工作，選修這科也切合我將來的目標。

受父親啟蒙 常拆電器研究電子原理

由於郭同學的爸爸是電子工程師，主要負責軟件開發、電子硬件。受爸爸薰陶下，他對機械、程式及電子方面深感興趣，兩父子經常在家討論課程內容，爸爸亦成為他的老師。郭同學表示，因課程乙部的內容較艱深，

我經常於晚上拿著課本與爸爸討論，一起維修家中電器，途中討論不同的電子原理。

▲ 郭彥廷受電子工程師父親啟蒙，經常拆電器研究電子原理。（相片由受訪者提供）

有趣的是，郭同學與爸爸曾將一把電風扇拆開約一個星期，每天一同研究、維修，找出問題所在，並將書本的原理應用出來。

對設計與應用科考獲5**感意外

做考卷時感覺某些部分會失分，表現不如理想。

對於設計與應用科考獲5**佳績，郭同學感到非常意外。不過，他坦言疫情導致考試延後有更多的溫習時間，惟未能與老師面對面交流、研究課題，增加溫習的難度。

建議來年考生多應用書本的原理

至於讀書心得方面，郭同學認為「應用」非常重要，「設計與應用科除了電子，還有木工、程式等科目，應多上網研究外國或國內對於科技的應用，並在日常生活中思考如何運用。」

未來將到德國升學 望讀電子工程

在中學文憑試獲取5科21分的他，來年將到德國修讀德文，之後升讀當地大學的電子工程科，「德國的科技工程技術一直領先香港，進修、發展及接觸的機會較多，希望可以到德國升學，修讀電子工程。」父母十分支持兒子的選擇，「只要對自己有承擔、不後悔，不做錯事，爸爸媽媽都會支持我。」

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記者︰梁節儀