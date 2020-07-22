【新冠肺炎】公立醫院負壓病床已達7成滿　醫管局已準備社區隔離措施

▲ 公立醫院也有病人確診，包括北區醫院的物理治療部患者。（陳靜儀攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染，8宗輸入個案，為累計2132宗病例（包括2131宗確診個案和1宗疑似個案），42與早前個案相關，及63宗無源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案 105宗為本地感染

庾慧玲指負壓病床使用量愈來愈高，使用量達7成滿，會開啟二線病床，由於最近的新增確診數字多，醫管局也作最後準備，包括電腦系統、為當值人員編更，以及購買物資等，如果需要啟動時會向公眾通報。

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除了鯉魚門度假村之外，正研究找更多地方做社區隔離設施，包括亞洲國際博覽館，日後一些初步確診的人都可以在這些設施先接受治療，局方初步估計會派30至40名職員到這些設施負責醫療工作。

另外現時仍有784名留院接受隔離治療，再有20人康復出院，至今累計1343名及1名疑似病人康復出院。而現時仍有645名確診患者留醫，當中有29名留院患者情況危殆，新增危殆患者是第1498宗，是一名68歲女患者，本身危殆的第1315宗確診患者轉為嚴重。

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記者：伍瑋瑋