【立法會選舉】民建聯五議員報名參選　四人角逐連任

▲ 民建聯陳克勤報名參選。（民建聯提供）

新冠肺炎疫情下，立法會選舉提名期繼續進行，今日（22日）陸續有多人報名參選。民建聯就有四人遞交提名表格，包括在新界東角逐連任的陳克勤、葛珮帆，九龍西角逐連任的鄭泳舜，由超區議席轉戰新界西直選的周浩鼎，以及接棒黃定光，出選進出口界的黃英豪。

第四度參選的陳克勤，今次獲得民建聯、工聯會、新社聯以及多個鄉事會主席等誇建制政黨支持。陳克勤指，香港經濟跌到谷底，失業率高，自從民主派去年操控區議會後，很多民生項目都推 不動，就連大埔的傳統爬龍舟活動都不准舉辦。反對派於立法會佔過半將會否決所有撥款，認為建制一定要保住立法會的主導權。

▲ 角逐連任新界東議席的葛珮帆（右2 ），獲全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼，工聯會會長吳秋北等到場支持。（李淇攝）

同樣角逐連任新界東議席的葛珮帆，亦獲全國人大常委譚耀宗、前立法會主席曾鈺成、工聯會會長吳秋北等到場支持。

曾鈺成表示，作為葛珮帆在立法會的前同事，認為對方是一位高質素議員，在議會立場非常清晰，亦非常支持警務人員維持社會秩序，指議會需要她這樣正氣的人主持大局。

葛珮帆就指，今次是建制有史以來最艱難的選舉，好多香港市民都認為他那票不重要，但若被民主派控制議會並否決預算案等，香港會出現停擺，許多社會福利，公共服務都會停止運作，呼籲市民必須要出來投票。

▲ 民建聯周浩鼎（左2)。

另外，報名參選新界西的周浩鼎，亦獲譚耀宗、梁志祥、主席李慧琼等到場站台。周浩鼎表示，決心為市民跟進三大失德禍害，包括失德教師誤人子弟，失德官員公務員帶頭違反綱紀，失德媒體假記者參與違法暴亂，希望讓香港重新出發，力拼經濟，改善民生。

對於今次「空降」新西，獲熟悉鄉事的梁志祥支持。 梁志祥說，過去「超區」議員的周浩鼎落區，形容他是建制派及與身為民建聯的「重砲手」，又手持接力跑的道具「棒」交予周浩鼎。

已報名參選新界東的還包括，楊岳橋、劉穎匡、陳志全、何桂藍、林克霖、陳玉娥、黃兆健。

已報名的新西參選人包括鄭松泰、陳恒鑌及麥美娟。

已報名參選九龍西的則有，梁美芬、陳凱欣、岑子杰、張崑陽、毛孟靜、何啟明以及李安求。

記者：李淇