【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院確診者情緒激動　致護士口罩滑落被列密切接觸者

▲ 醫管局公布有兩名醫護需要列入密切接觸者。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案 105宗為本地感染

庾慧玲今匯布兩宗醫護列為緊密接觸者個案，包括瑪嘉烈醫院一名護士，及屯門醫院一位支援服務員，有關屯門醫院情況即看:

【新冠肺炎】屯門醫院有初確患者嘔吐 一支援服務員被列密切接觸者

庾慧玲指，瑪嘉烈醫院一名確診者昨晚情緒突激動，要由一名保安人員及一名護士昨穿著全副保護裝備進行肢體約束，惟該護士離開病房後發現其N95有輕微滑落，中心經評估後，將護士列為緊密接觸者，安排入住檢疫中心；庾慧玲表示，明白病人有不同需要，但呼籲患者與醫護合作。

▲ 庾慧玲今匯布兩宗醫護列為緊密接觸者個案，包括瑪嘉烈醫院一名護士，及屯門醫院一位支援服務員。（黃建輝攝）

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：鄧凱文