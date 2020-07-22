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【新冠肺炎】屯門醫院有初確患者嘔吐　一支援服務員被列密切接觸者

社會 17:13 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今匯布兩宗醫護列為緊密接觸者個案，包括瑪嘉烈醫院一名護士，及屯門醫院一位支援服務員。

【新冠肺炎】瑪嘉烈有確診者昨情緒激動　一護士被列密切接觸者

屯門醫院一位支援服務員，在7月20日照顧一名有病徵者時，不慎被病人嘔吐物弄污手，該病人當時病毒檢測為陰性，惟昨日已初步確診，故該位支援服務員列為緊密接觸者，安排入住檢疫中心。

另外瑪嘉烈醫院確診者情緒激動，致護士口罩滑落被列密切接觸者，詳情即看: 

【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院確診者情緒激動　致護士口罩滑落被列密切接觸者

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
　　 
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：鄧凱文

庾慧玲 疫情 護士 新冠肺炎疫情

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