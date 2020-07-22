【新冠肺炎】傳新城高層程凱欣禁DJ戴口罩 薛家燕范振鋒撤離接受檢測

▲ 新城知訊台節目總監程凱欣（左）之前出席多個活動，包括跟歌手施匡翹合照，後者早前亦已確診。（取自facebook）

新城電台今日在社交網站上公布指，有一位員工今日初步確診，後証實確診者為新城知訊台節目總監程凱欣，現時電台已在公司每一個地方進行專業消毒。有指新城知訊台執行總監程凱欣潛伏期內所接觸的圈中人不少，包括已確診的歌手施匡翹，以及程凱欣在主持節目接觸的多位嘉賓。

程凱欣除是新城高層，亦是節目主持人之一，過去14日潛伏期內有主持節目以及出席多個電台活動，先後跟電台同事、歌手、宣傳人員，以及曾受訪的中醫師等。

從程凱欣社交平台可見，她在過去多個活動上都未曾戴口罩，亦傳她曾要求嘉賓及員工在做節目時不可戴口罩。

而現時多位新城DJ主持人如薛家燕、范振鋒、葉文輝等都會接新冠肺炎檢測，而不需固定上班的林盛斌也向傳媒表示會接受檢測。

而另一位新城DJ林子謙已被衛生署安排入了隔離營。

▲ DJ林子謙現已安排進入隔離營。

歌手施匡翹及謝高晉、以及經理人Apple姐之前曾跟程凱欣在活動見面，三人對程凱欣染病深表慰問及祝早日康復！

施匡翹表示近期沒有接受過程凱欣訪問，只是在7月8日謝高晉直播live音樂會當晚跟程小姐合照過及打招呼，謝高晉之前則接受過程凱欣節目訪問，現時謝高晉已被安排入隔離營觀察。

▲ 程凱欣曾跟歌手謝高晉沒戴口罩合照，後者現安排入了隔離營。（取自facebook）

另新城在得悉有員工確診後，已再次為電台每一個地方再次進行專業消毒，而電台廣播隨即亦進行三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。