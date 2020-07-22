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【新冠肺炎】張竹君指不少病人發病仍到處遊玩　籲有病徵者應多留家中

社會 17:23 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君呼籲市民如發現自己有病徵而已進行測試，應多留家中。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今（22日）新增113宗確診個案，再創單日新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日發現的個案不少都出現病徵，可能正看醫生或拿取深喉唾液樣本時，仍到處遊玩，呼籲市民如發現自己有病徵而已進行測試，應多留家中。

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案　105宗為本地感染

她解釋，如果發現個案時但病人曾去過不同地方，會導致很多緊密接觸者和傳播其他人，為自己和他人的健康，不要到處走，等候結果或仍有病徵時，應留在家中。

張竹君又指，今日的確診者涉及一些新的傳染群組，又指每個個案都去過很多地方，難以完全追蹤，呼籲所有市民未來一兩星期盡量留在家。她又指，有些個案一直有病徵但無求醫，現時市民都戴口罩，流感低峰期，發燒好少機會是流感，好大可能是感染新冠病毒。

【新冠肺炎】63宗不明源頭個案包括3名教師　涉聖嘉勒書院、土瓜灣學之園等

她又提到，由於近日收集檢測樣本所需時間較長，所以檢疫中心人士原先在第12日收集深喉唾液樣本，改為第10日進行，讓檢疫人士可盡早收到檢測結果，完成檢疫。

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責任編輯：陳子謙

張竹君 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

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