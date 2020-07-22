董建華︰香港成就不是其他國家恩賜

▲ 全國政協副主席、前行政長官董建華表示，香港獲得的成就由幾代香港人打拼得來，並非由其他國家恩賜。（資料圖片）

全國政協副主席、前行政長官董建華表示，香港獲得的成就由幾代香港人打拼得來，並非由其他國家恩賜，認為本港於世界大變局中，難免受外在因素衝擊，港人一定要冷靜思考，而且要具備沉着應對的戰略定力，以及迎難而上發展的信心，他又稱，本港有豐厚實力及穩定根基，也不是肆意破壞的違法分子可以隨便摧毀。

董建華於一個網絡論壇致辭時指出，世界經濟受疫情拖累，會有大幅度收縮，而只有中國是復甦最快的國家之一，隨着疫情防控取得階段性成果，國內第二季的經濟按年增長3.2個百分點。他強調，國家富強是本港繁榮穩定最有力的保證，指香港有中央全力支持及愛護。

董建華批評，西方政客千方百計將國內的政治壓力轉到外交戰線，指他們錯判形勢，在全球需要聯手抗疫，維護經濟和金融穩定時，反而設立貿易壁壘、切斷科學合作、實行經濟脫勾、打壓及圍堵政策，令國際地緣政治形勢更加嚴峻。

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責任編輯︰尹櫻霖