【地震魚出沒】香港今年數次有皇帶魚現身　10呎長地震魚擱淺西貢火石洲

▲ 香港今年數次有地震魚現身。

近3個月，本港有市民多次發現俗稱「地震魚」的皇帶魚，令人擔心香港會發生地震。香港魚類學會會長莊棣華估計，「地震魚」不慎誤入海流而進入本港水域，情況十分罕見。

西貢再發現「地震魚」

有市民上周六（18日）去到西貢甕缸群島火石洲郊遊，在石灘見到逾10呎長的皇帶魚擱淺。發現該皇帶魚的市民表示，魚身光滑，沒有腥臭味，估計死去數小時至半天。他想起日本在2011年311地震前，海岸曾出現約20條皇帶魚，被坊間認定為地震先兆。

本港近3個月已數次發現皇帶魚。今年5月，有市民在南丫島模達灣發現罕見的皇帶魚伏屍海灘。皇帶魚全身接近2米長，身體呈灰白色，估計已死去一段時間。

同月亦有市民在西貢黃石沙灘浮潛時，發現有皇帶魚屍體在淺水海底。6月，有三門仔漁民稱於西貢塔門捕獲皇帶魚，魚呈銀色，從頭到尾的上方都有紅色背鰭。

魚類學會會長：情況比較罕見

香港魚類學會會長莊棣華曾接受TOPick訪問時指出，皇帶魚與地震不無關係，地震發生前海底所出現的大小地殼變動及聲波，可令本居深海的皇帶魚受驚游升，或被異常水流巻動短時間內推向海洋表層，因水壓及水溫劇變而不適或死亡。在經常發生地震、海嘯的日本，當地漁民自古將皇帶魚稱為「龍宮之使（リュウグウノツカイ）」，意指牠是龍宮的使者帶來避難的訊息。

而皇帶魚在香港海域出現的情況比較罕見，因為皇帶魚本身棲息200至1000米水深，屬於深海魚類，而香港周邊的水域最深亦僅為百餘米，並非屬於皇帶魚的棲息地。

至於皇帶魚為何流漂入本港水域？他估計該魚可能出現不適，喪失對水深或溫度等外部環境因子的感知能力，全球氣候暖化所導致的洋流與區域性海流改變，亦可能為大環境因素之一。

由於不同魚類各有適合棲息的特定水深或海域範圍，氣候暖化引致的一系列生態環境變遷，已為不少的海洋生物的生存帶來負面影響，少數皇帶魚亦偶然游入沿海淺水，不適應過高的水溫及缺乏所需食物等而死亡。

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責任編輯：王俊賢