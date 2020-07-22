【新冠肺炎】43歲女警長初步確診　灣仔警察總部辦公室須消毒清潔

▲ 確診女警長於灣仔警察總部上班。（梁偉榮攝）

本港第三波疫情嚴峻，警方今日（22日）指一名駐守財富調查組的43歲女警長初步確診2019冠狀病毒病。她在7月19日起感到不適，翌日到政府診所求醫，經初步測試後於今日（22日）對病毒病呈陽性反應。該名女警長於過去14日沒有外遊記錄，也沒有進行與公眾接觸的工作，她最後一日上班日為7月20日，於灣仔警察總部上班。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院確診孕婦緊急分娩 當局將為嬰兒作檢測

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該女警長可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測。警方已經安排人員清潔及消毒女警長居住的紀律部隊宿舍，以及其工作的辦公室，以及已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方強調自疫情出現以來，一直派員在警察總部的公眾地方定期進行消毒清潔，保障公共衞生安全。

【新冠肺炎】63宗不明源頭個案包括3名教師 涉聖嘉勒書院、土瓜灣學之園等

▲ 警方指灣仔警察總部辦公室會消毒清潔。（梁偉榮攝）

警方發言人指將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名女警長近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【新冠肺炎】張竹君指不少病人發病仍到處遊玩 籲有病徵者應多留家中

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎