【DSE2020】港大同學會書院誕2名DSE榜眼　男榜眼看報章專欄學英文或棄讀醫

▲ 港大同學會書院誕生一男一女考獲6科5**的榜眼。

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，7名狀元均來自傳統名校。過往曾誕生DSE狀元的直資中學港大同學會書院，今年雖未有狀元，卻出產了一男一女考獲6科5**的榜眼李君豪和容龍子，他們都獲本港大學醫學院取錄。

男榜眼李君豪（Jacky）修讀主科、生物、化學、經濟科及數學延伸部分（M2），除了英文及數學科外，其他科目均考獲5**，成績超出他的預期，尤其通識科預計只會得4或5，最終獲5**佳績。

疫情下1月下旬開始停課，Jacky表示老師透過網上教學為學生補課，他感謝老師在停課期間仍努力幫助他們備試，給予很多「操卷」的資源。

▲ Jacky熱衷長跑，亦有玩越野賽和花式跳繩。（相片由受訪者提供）

看報章專欄學英文

Jacky因升上高中可選讀他擅長的理科，令他的成績由中上水平提升至優異。他分享平日習慣閱讀英文報章的專欄及體育版，很多英文諺語都是從報章學到，久而久之英語水平亦提升了。

不少尖子學生都會自己做筆記，Jacky平日上堂亦會記下老師的教學重點，回家參考教科書再補充資料，整理出筆記。時間管理上，他有自己的一套習慣︰

我會擬定好一星期的計劃，再逐日分配需處理的項目。

▲ 小四才入讀港大同學會小學的Jacky（中），中學直升港大同學會書院。（相片由受訪者提供）

未決定是否選讀醫科

Jacky已分別獲港大及中大醫學院取錄，但他未選定是否踏上從醫路，另一方面他亦有意將來做牙醫，或從事理科的教學工作。

我不想被『高分通常讀醫』的想法影響，希望揀一條適合自己的路。

自由溫書法備戰DSE

位於南區的港大同學會書院與東區的港大同學會小學是一條龍學校，小學部學生可直升書院。女榜眼容龍子（Angelina）正是從小學部升上書院，成績一直名列前茅，中學考全級首3名內。

Angelina修讀主科、物理、化學、生物及數學延伸部分（M2），除英文及M2外，其餘學科都取得5**。原本她預計中文科獲5或5*，而通識科只有4，結果兩科都比預期好，考取了5**。

▲ 理科生Angelina（左二）對化學及生物科特別有興趣，早已立志讀醫。（相片由受訪者提供）

平時對於有興趣的科目如化學、生物，她會預早一星期溫習。回想備試階段，因疫情關係DSE有不少變數，她一度忐忑不安，是否應繼續溫習下去，直至確定開考才放下心頭大石。她溫書比較自由︰

我當天才決定溫習哪一個科目，但會計住每科溫習了多少，確保各科的溫習進度。

愛研究疾病立志讀醫

自言適合考試模式的Angelina臨場較少出現錯失，因此考試一般能發揮應有水準，落差不會太大。她熱愛研究人體及疾病，早已立志讀醫，並獲港大醫學院取錄，畢業後才決定從醫還是向研究方向發展。

▲ Angelina從小成績優異，自動自覺讀書。（相片由受訪者提供）

Angelina感謝父母從小對她沒甚麼要求，認為「成績不是最重要，最緊要人品」，即使她成績稍差也不會指責，反而令她自動自覺學習，不用父母操心。

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記者︰駱秀玲