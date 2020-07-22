【新冠肺炎】新增約80宗初步確診　社署檢測證廚師及的士司機染病

▲ （黃建輝攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染，8宗輸入個案，個案編號為2,020至2,132，累計病例2,132宗（包括2,131宗確診個案和1宗疑似個案）；另有70至80宗初步確診個案。

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105宗屬本地感染中，再有護老院職員中招，張竹君表示，一名於大圍救世軍隆亨長者之家工作的清潔員今確診（第2052宗），而經社署的大型檢測，則發現該長者之家的廚師亦被驗出初步陽性，懷疑是由共用同一洗手間，或在同一處更衣而相互感染，兩人均沒有直接接觸老人家，中心將會密切關注。

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此外，在社署的大型檢測中，亦發現一位的士司機初步確診。至於昨日確診，曾到多家老人院的陪診員，張竹君指，很多有接觸長者都已經入住伊利沙伯醫院，社署和院方正在跟進事件，並盡量為相關長者安排病毒檢測，暫時未有發現陽性個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文