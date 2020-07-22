涉國慶日灣仔從後撞防暴　文員襲警罪脫官指證供矛盾

▲ 去年10月1日多區發生示威衝突，30歲文員涉當日在灣仔後撞防暴警，被控襲擊警務人員。今（22日）於東區裁判法院被判脫罪。(經濟日報資料圖片)

去年10月1日多區發生示威衝突，30歲文員涉當日在灣仔後撞防暴警，被控襲擊警務人員。涉案文員早前否認控罪，經審訊後，今（22日）於東區裁判法院被判脫罪。裁判官指，控方證人供詞矛盾，遇襲督察稱當時左後方撞到硬物，向左方轉身後拘捕被告，而另一警員則供稱施襲男子在遇襲督察右方，又指施襲者身穿黑色短褲，惟被告被捕時身穿灰色短褲。

被告魏家煒（30歲），報稱文員，早前否認1項襲擊警務人員。控罪指，被告於2019年10月1日在灣仔軒尼詩道321至331號外襲擊督察林泰金。

裁判官裁決時指，控方早前在審訊中傳召4名證人，惟4名證人的供詞互相矛盾，指遇襲督察林泰金早前作供時，供稱案發時他感到左後方撞到硬物，其後他以眼尾看見一個黑影，並且向左方轉身後看見及拘捕被告。

裁判官續指，惟控方傳召的另一名警員供稱當時在場目擊事件，指當時施襲男子在林的右方，又指施襲者當時穿黑色短褲，惟控方所呈堂的證物中，被告被捕時身穿的短褲卻是灰色，而且警員稱當時距離施襲者和林約3米，但他看不見雙方相撞時的接觸點，裁判官質疑若距離只有3米，理應看得見接觸點。

裁判官又指，檢驗閉路電視片段的偵緝警員作供時，稱從閉路電視片段中看不見林以外的警員在場，而且偵緝警員稱從片段推斷，當時警方曾追捕被告，但無論是林、抑或另一警員作供時，均表示自己沒有追捕過被告。

裁判官最終指，被告案發時在軒尼詩道徘徊多時，的確有可疑，惟控方證人的供詞互相矛盾，亦與檢獲的證物有矛盾之處，基於疑點利益歸於被告的原則，最終判被告罪名不成立。

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記者：王仁昌