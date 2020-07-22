警方指堵截逾8公斤可卡因藏1600顆榴槤核內　市值830萬

▲ 昨天(21)下午於沙田區，警方截查一名可疑男子，當時男子正以手推車運送5發泡膠箱及一米袋，警員搜查後，發現米袋藏有榴槤核及可卡因粉末。(黃傑偉攝)

警方毒品調查科跟據線報，昨天(21)下午於沙田區，截查一名可疑男子，當時男子正以手推車運送5發泡膠箱及一米袋，警員搜查後，發現米袋藏有榴槤核及可卡因粉末，其後警員發現，發泡膠箱藏有約百個餐盒內均盛滿榴槤肉，經深入調查後於超過1600顆榴槤核內，共檢8公斤可卡因，市值830萬，隨即以販運危險藥物罪名將男子拘捕。

被捕男子23歲報稱無業，將於明日在粉嶺裁判法院提堂，警方指已成功堵截一批可卡因流入本地市場。毒品調查科總督察(行動）葉秀蘭指，對應早前海關報道，因應疫情影響入境客運流量，不法集團挖空心思利用名種方法，企圖將毒品偷運入境，警方不排除販毒集團，試圖利用榴槤氣味掩蓋毒品氣味，偷運毒品入境。

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記者：黃傑偉