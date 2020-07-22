【外賣優惠】MOKO新世紀廣場推出網上外賣點餐平台　首輪優惠低至4折最平$20【內附優惠詳情】

▲ MOKO新世紀廣場將於7月24日起推出全新的「MOKO美味在線！」一站式餐飲外賣自取平台，優惠高達4折。（MOKO新世紀廣場提供）

因應新冠肺炎疫情，食肆暫停晚市的措施需再度延長。MOKO新世紀廣場將於7月24日起推出全新的「MOKO美味在線！」一站式餐飲外賣自取平台。顧客只需於星期一至五登入這個網上平台，即可隨時隨地輕鬆點餐，節省輪候時間，同時可享獨家優惠。

首輪獨家優惠低至4折 最平只售20元

首輪優惠可享高達4折或買一送一折扣，優惠期由7月24日至8月7日，逢星期一至五。The Point by SHKP會員可保留外賣自取電子支付單據及店舖機印發票，於14天內透過「新地商場」手機應用程式上傳及登記 The Point 積分。

20元起超值選：

胡椒廚房：黑椒牛肉飯（獨家優惠價$20／原價$50）

名門上海：口水雞配黑醋青瓜雲耳、菜飯（獨家優惠價$20／原價$50）

三巡海南雞飯：海南鴛鴦雞飯配時菜套餐（獨家優惠價$29／原價$59）

越南美食：香茅豬扒撈檬（獨家優惠價$26／原價$56）

泰膳：菠蘿海鮮炒飯（獨家優惠價$33／原價$63）

一本蛋包飯：吉列豬扒炸蝦蛋包飯 （獨家優惠價$36／原價$66）

▲ 胡椒廚房黑椒牛肉飯。（獨家優惠價$20／原價$50）（MOKO新世紀廣場提供）

首階段的「MOKO美味在線！」平台上約有20間精選食肆，包括中菜、日本料理、西式食府及健康輕食等。只需於星期一至五登上一站式美食外賣自取平台或掃瞄指定的QR Code，即可輕易找到心水餐飲菜式，透過幾個簡單步驟即可完成落單。

▲ 香草辣椒炒雞/豬肉碎配白飯。（獨家優惠價$88／原價$138）（MOKO新世紀廣場提供）（MOKO新世紀廣場提供）

餐點近60項選擇，當中有40款餐飲提供獨家優惠，折扣高達4折。人氣美食GREYHOUND「鮮蝦炒金邊粉」、胡椒廚房「黑椒牛肉飯」、名門上海「口水雞」套餐、泰膳「菠蘿海鮮炒飯」、炑八韓烤「辣海鮮豆腐湯」套餐都有，用家更可配特惠買一送一養生茶品，超吸引。

▲ 好茶養生@MOKO POP餐飲買1送1優惠。（MOKO新世紀廣場提供）

記者：Panda