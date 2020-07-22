公民黨地區直選參選人報名參選　稱不簽確認書

▲ 公民黨楊岳橋表示，公民黨地區直選參選人均不會簽署選舉確認書。（尹櫻霖攝）

4名公民黨地區直選參選人，今日報名參選新一屆立法會選舉。黨魁楊岳橋表示，公民黨地區直選參選人均不會簽署選舉確認書，但強調公民黨會繼續依照早前簽署的《抗爭派立場聲明書》，指若果民主派在新一屆立法會達到議席過半，會否決所有政府法案，以及撥款申請。

4名公民黨地區直選參選人今日先後報名參選，包括新界東楊岳橋、九龍東譚文豪、新界西郭家麒，以及港島區鄭達鴻。至於公民黨功能界別参選人方面，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，今日報名參選飲食界，現任法律界立法會議員郭榮鏗前日(20日)亦報名競逐連任，兩人均表示會簽署選舉確認書。

就近日有不少建制派人士提出，因應新冠肺炎疫情反覆，延遲9月立法會選舉，楊岳橋表示，過去半年不少國家都成功舉行選舉，例如新加坡和韓國，認為當局與其考慮延遲立法會選舉，不如思考如何在最能保護選民健康的前提下，舉行立法會選舉。

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記者︰尹櫻霖