【超市大搜查】豉油蠔油愈少添加劑愈好　營養師推介5款相對低鈉醬油

▲ 營養師推介5款相對低鈉豉油蠔油。

新冠肺炎疫情下，市民減少外出，多了在家煮食。要健康煮食，調味料是重要一環，澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）最近到超市搜羅了數款豉油蠔油，建議市民在揀選醬油時要留意當中鈉含量，另外也有分享一些烹調時的健康小貼士。

Rosanna表示，攝取過多鹽分、鈉質會令身體積聚多餘水份，亦會令血壓升高。成年人每日建議攝取1500毫克，患高血壓、腎病、心臟衰竭人士尤其要小心控制每日鈉質攝取量。

醬油在製作過程中會加入鹽分和添加劑，鈉含量相對高，Rosanna搜羅了市面數款常見品牌醬油，發現減鹽的豉油蠔油，鈉含量比正常一般少近2至3成（每100毫升計）：

淘大金標生抽 7320毫克

萬字醬油（超級香醇） 5164毫克

淘大蠔油 5081毫克

淘大黑豆頭抽（減鹽40%） 4680毫克

淘大特級蠔油 4487毫克

李錦記素食蠔油 4440毫克

李錦記舊裝特級蠔油 4380毫克

淘大香菇素蠔抽 4000毫克

萬字醬油（減鹽） 3808毫克

李錦記減鹽頭抽（減鈉40%） 3340毫克（比原裝低29%）

淘大減鹽蠔抽 3346毫克（比原裝低25%）

李錦記減鹽蠔油 3150毫克（比原裝低28%）

雖然減鹽的豉油蠔油鈉含量減少了，Rosanna卻指出，即使是鈉質最低的蠔油，一湯匙也有473毫克鈉，佔全日建議攝取31.5%，因此建議食用時仍要留意份量。

選擇準則以愈少添加劑愈好

Rosanna表示，從營養角度來看，揀豉油蠔油時有兩點要注意。第一是最好揀鈉質比較低的產品，亦即是市面上一些減鹽或減鈉嘅豉油蠔油。

第二點要留意，揀沒有加太多添加劑、甜味劑、增味劑、防腐劑的豉油蠔油，也就是留意營養標籤成份上，除了大豆、水、鹽之外，沒有其他太多化學成份的豉油蠔油。

煮食時逐少加入

豉油蠔油都屬於調味料，Rosanna建議先嘗試食物原味，覺得不夠味才加入豉油蠔油調味。加豉油蠔油時，應逐少加入，如四份一茶匙、三份一茶匙、半茶匙、一茶匙等逐次落。

一茶匙正常豉油約有275毫克鈉質，一茶匙減鹽豉油約有180毫克鈉質，Rosanna建議每次加入時，不要用多於一茶匙。而除了調味料之外，罐頭、運動飲料、醃製食物、加工食物都屬於高鈉，她提醒大家亦應適量進食。

---------

何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋