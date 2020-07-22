【呼吸有害】莫文蔚推限量版CD為演藝界籌款 Karen預告明年開紅館騷

▲ 莫文蔚將维出《呼吸有害》限量慈善CD。

莫文蔚 (Karen) 睽遺十年再推出粵語新作《呼吸有害》，並是年度電視劇《飛虎2之雷霆極戰》主題曲，歌曲發表登上各大音樂平台的排行榜No.1，成績令人大為興奮，因此她將推出一個終極版MV。

Karen 憶述起錄製《呼吸有害》時，她和製作人鄧智偉、唱片公司老闆及電視台高層對作品非常有信心！Karen 錄音後與製作人即興提議做一個 one-take 的鋼琴伴奏版本，結果一拍即合，完成這個神來之筆的《呼吸有害》Live Version。

▲ 莫文蔚一向熱心慈善。（圖片：Sony Music）

Karen 雖然人不在亞洲，但製作 MV 時不忘要藉着音樂去撫慰人心，故以 2D 情境動畫呈現的《呼吸有害》終極版 MV。故事中，憶起在戶外享受新鮮空氣美好時光的小女孩，因應防疫在家裡隔離，貓咪看見小主人鬱鬱寡歡希望能讓她重拾歡笑，用「貓步」彈出動聽旋律，與鄰居鋼琴家、愛唱歌的女人一同將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家裡。

為公益不遺餘力的 Karen，決定發行《呼吸有害》慈善限量 CD SINGLE + CASSETTE 套裝，扣除成本之後，將收益捐給受影響的演藝界同行，希望和大家共度艱難時刻。

2018 年為了慶祝 Karen 演藝事業 25 週年而舉行的《絕色莫文蔚 世界巡迴演唱會》，原定最後一站要於2020年3月在香港紅磡體育館舉辦，卻非常可惜當時因疫情緣故只能被迫取消，不過最近主辦方已再次申請檔期，希望可以順利地在2021 年重返香港大舞台，為 25 週年充滿意義的世界巡演畫上完美句號。

▲ Karen日前跟老公到意大利度假。（圖片：Sony Music）

而Karen日前在社群平台放上和老公到意大利度假的美麗照片，Karen流露幸福笑容，寫著「每次去意大利都會勾起我很多美好回憶，能與心愛的人在仙境一般的Lake Como牽手共度時光，真的要好好珍惜。」

Karen 今次在意大利旅行時亦有做足防疫措施，她亦細心地提醒大家要照顧自己的健康，出門時記得戴口罩，勤洗手，希望大家身體健康。