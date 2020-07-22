【DSE2020】放榜首日VTC派出1.1萬個學額 明愛專上學院接逾千個申請

▲ 職業訓練局（VTC）表示，中六「網上統一收生」在今日首日運作暢順，派出約1.1萬個學額。（資料圖片）

中學文憑試今日（22日）放榜，部分學生會選擇報讀專上學院課程，繼續升學。

職業訓練局（VTC）表示，中六「網上統一收生」在今日首日運作暢順，派出約1.1萬個學額，熱門的高級文憑課程包括體適能及運動營養學、經典西式廚藝、藥劑科學、人力資源管理及人才分析，社會工作等。

【DSE2020】港大附屬學院9成報名來自網上 校長稱共1.2萬人報讀

有意報讀的學生可繼續於明天（23日）至27日「統一收生」舉行期間，登入系統報讀心儀課程，並透過電郵獲知取錄結果。VTC提醒所有獲派學位的學生，必須在7月27日中午12時前於網上辦妥註冊手續。

【DSE2020】衝破四肢無力視覺感知障礙 大腦麻痺女生日讀8小時DSE考獲19分

另外，明愛專上學院表示截至下午3時，收到逾1000個報讀申請，及約500人確認獲取錄，較熱門課程包括物理治療、社工及幼兒教育學士課程；另外學院亦接到較多人查詢下學年新開辦的翻譯科技和人工智能學士課程。

【DSE2020】肌肉萎縮症男生考獲6科18分 擬升讀IT高級文憑研無障礙應用程式助同路人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒