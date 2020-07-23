【DSE2020】沒有數碼生活的理科考生　 DSE探花拒用智能手機社交媒體

▲ 地區名校保良局第一張永慶中學誕生1名6科5**榜眼，及1名5科5**探花。

中學文憑試DSE昨日（22日）放榜，地區名校保良局第一張永慶中學誕1名榜眼、1名探花，莫雲軒是考獲5科及數學延伸部分5**的探花，他熱愛數學及科學，有志向數理研究方面發展。在資訊時代，智能電話變成人人擁有的必需品，惟莫同學為免學習分心，一直沒有電話，「同學們都用電郵聯絡我。」

從小熱愛數學科學 望攻讀數理研究

莫雲軒從小熱愛數學及科學，中學曾參加多個國際及香港比賽，並勇奪多個獎項，例如在2018香港物理奧林匹克奪得一等獎、香港初中數學奧林匹克全國青少年數學論壇選拔賽奪得銅獎等。莫同學在中四選修物理、化學、生物及數學延伸部分，校內成績一向優異。

▲ 莫雲軒曾在多個數學及科學比賽中奪得獎項。（相片受訪者提供）

由於受疫情影響，學校取消模擬考令莫同學未能預計自己的實力，延遲考試亦打亂溫習計劃，不過學校老師有足夠的支援，

我DSE成績考獲35分較預期的30至33分高分，我感到非常意外。

他希望未來向數學、科學研究方面發展。

拒用智能手機沒有社交媒體

莫同學對於溫習有獨特的方法，除了整合課程內容方便自己溫習外，他表示「專注專心」也非常重要。為了減少騷擾及令他分心，其父母從小到大都沒有讓他使用智能電話，他亦沒有任何社交媒體。

他們的初衷是不想我受到智能電話騷擾，將更多的時間用於學習，這樣我也不會對電話心掛掛。

莫同學感恩父母的安排，「讓我有機會專心讀書，他們在我溫習期間亦給予很多鼓勵，支持我的升學路向。」

探花以電郵聯絡同學

他坦言，雖然沒有智能電話及社交媒體稍有不方便，惟他仍能與同學透過電郵聯絡，

同學們都明白我，有重要或最新的資訊也會與我分享，有事會以電郵與我聯絡。

對未能回校取成績表感可惜但理解

莫同學對於未能回校領取成績表感到可惜，「放榜雖是人生重要的時刻，但疫情嚴重也沒有辦法，理解學校的做法。」

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記者︰梁節儀