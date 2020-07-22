救生員溺斃死因庭續訊　家屬批評康文署管理工作一塌糊塗

▲ 死者三哥陳志誠今於庭上作結案陳詞。(資料圖片)

荃灣近水灣 1名救生員疑穿潛水裝備下水，其後被發現在水底防鯊網上溺斃，死因研訊今午（22日）續。死者家屬批評康文署管理工作一塌糊塗，作證前後矛盾，意圖掩飾不是，更指出康文署於本案死者出事前對潛水裝備沒有指引。

死者陳志康（40歲）為季節性救生員，於2018年9月3日在荃灣近水灣泳灘工作期間，疑身穿潛水裝備下水後遇溺。

死者家屬引用1份康文署的文件，當中顯示2017年救生員所進行的水肺潛水工作，其中荃灣馬灣東灣泳灘的救生員曾於颱風後進行潛水檢查河床，證明潛水裝備並非僅限緊急情況使用。家屬質問勞工處職業安全主任陳偉發有否就此作出調查。陳則回應指，只就本案的近水灣作出調查，並不會評論其他沙灘做法。

死者家屬結案陳詞時批評康文署管理工作一塌糊塗，作證前後矛盾，意圖掩飾不是，更指出康文署於本案死者出事前對潛水裝備沒有指引，又「無人知點用（潛水裝備）」。家屬認為死因研訊後，仍無人能解答死者發生事故時發生何事，而案中調查方向過於偏向死者或有機會潛水調整防鯊網，要求陪審團更客觀地分析事件。

康文署代表陳詞時則指，事發後康文署於2019年9月已發出新指引，包括使用潛水裝備的使用程序等，雖然是事後才發出，但重申康文署非常重視事件，對是次不幸事件中的死者家屬致以深切慰問。證人已傳召完畢，聆訊明續，裁判官將於明早（23日）引導陪審團。

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記者：林欣樂