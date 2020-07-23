【超市大搜查】仿蟹柳紅色素來自「胭脂蟲」　營養師拆解胭脂紅E120食用安全風險

▲ 註冊營養師陳婷豐拆解蟹柳箇中添加劑及色素食用安全風險。

仿蟹柳是常見的食材，但與真正的蟹肉不同，仿蟹柳的主要成分是魚肉，而為了製作與蟹肉相似的味道和外觀，過程中會加入不少添加劑，例如一種名為「胭脂紅」的色素，過量進食會否對健康構成風險？TOPick檢視市面上多款的仿蟹柳，並請來播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith），拆解箇中添加劑的功用及壞處。

Judith指出，仿蟹柳的主要製造材料是魚肉、粟米和麵粉，沒有蟹肉成分，之所以帶蟹肉味，是因為加入了鮮魚和蝦蟹味道的添加劑。TOPick搜羅了9款市面常見的仿蟹柳，發現有2種添加劑最為常見，包括色素E120和增味劑E621。

產品名稱 凈重(g) 包裝所列的添加劑 清木牌仿蟹柳(10條裝) 150 調味劑(蟹味)、穩定劑(170)、增味劑(621)、色素(120,160c)、酸度調節劑(452) 清木牌仿蟹柳 250 增味劑(621,631,640)、色素(160a) ICHIMASA仿製蟹柳 125 Flavour(Ethanol, Thickener(422), Water, Salt)、Enhancer(E621)、Stabilizer(E170)、Sweetener(E420)、Colour(E160c, E160d) MARSTAR日式仿蟹柳 270 Flavorings、Flavour Enhancer(E621)、Color(E120, E160c) 台灣頂級蟹腿 108 增味劑(621)、水份保持劑(420, 452i)、天然色素(120, 160c) 紀文頂級仿製蟹柳 120 Sweet Flavouring、Flavour Enhancer(E621)、Crab Flavour、Colour(E120, E160c) 大吉仿松葉蟹棒 270 Stabilizer(E451i, E450iii)、Flavor Enhancer(E640, E621)、Crab Flavor、Color(E120, E160c) YAMASA仿蟹柳(4條裝) 240 Flavour Enhancer(E621, E631, DL-Alanine, E640)、Crab Flavor、Emulsifier(E473)、Color(160d, 160c) YAMASA花開時雨蟹棒(2包裝) 90 Flavour Enhancer(E621, E631, DL-Alanine, E640)、Crab Flavor、Emulsifier(E473)、Color(160d, 160c)

紅色色素提取自胭脂蟲血液

Judith表示，普遍蟹柳都使用了一種名為「胭脂紅」（E120）的色素，這種類色素常用於常用於加工肉類、果醬、化妝品等，為產品添上鮮艷的紅色。

她續指，胭脂紅提取自胭脂蟲，此蟲腹部含胭脂紅酸（Carminic Acid），提取時先將蟲烘乾，留下腹部、磨碎後，鮮艶紅色汁液流出，再加入銨鹽（ammonia carbonate），就可提煉出水溶性的胭脂紅色素。

在安全性方面，「胭脂紅」為水溶性、耐熱度高的天然色素，不會如人工色素般有機會影響兒童過度活躍反應，故可用於兒童食物。

不過，Judith補充，進食「胭脂紅」有機會使部分敏感症人士引起食物敏感反應，包括全身性過敏反應（anaphylaxis），症狀包括呼吸困難、喉嚨腫脹或縮緊、持續咳嗽、頭暈或暈倒。

攝過多「E621」或變「重口味」

市面上大部分蟹柳均有添加增味劑「E621」，Judith指「E621」是穀氨酸鈉，俗稱味精。曾有人食用含有味精的食物後出現輕微和短暫症狀，例如頭痛、頸後麻木／刺痛、面色潮紅、肌肉緊張及全身乏力等。

然而，多個國際和國家食物安全機構曾多次評估味精的安全性，結論是目前有的證據不足以支持食用味精和以上提及的症狀存在任何因果聯繫。

Judith表示，味精雖無害但仍應適量攝取為佳，在正常飲食的情況下則無損健康。但患有高血壓、心臟病、腎病患者需要限制鈉攝取量，要特別留心鹽分與味精的使用量

另外，經常進食含有增味劑的食物，有機會令人偏好濃味食品，愈食愈「重口味」，因為這些食品的脂肪、鈉質及熱量含量較高，過量攝取不但影響體重，更會增加患上高膽固醇、高血壓、糖尿病及心血管疾病的風險。

不過她補充，食用添加劑使用前必須通過嚴格的安全評估，才可適當及適量地添加於食品，而本港有關食物法例亦訂明，所有出售的食物必須適宜供人食用，故市民無需過分擔心。

更多食物添加劑報道：

【超市大搜查】杯麵暗藏大量添加劑影響健康 營養師拆解酸度調節劑+抗氧化劑+增味劑

【超市大搜查】1罐午餐肉含N種添加劑 加工肉含亞硝酸鹽可致胃癌大腸癌

【超市大搜查】零食魚肉腸可長期保存不含防腐劑 營養師拆解魚肉腸高鈉含豬油

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：沈佩珊