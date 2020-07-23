【妙手回春】時裝精創業開高級改衣店　堅持尊重設計修改不留痕

▲ 時裝精創業開高級改衣店，堅持以不影響設計為大前提，獲得時裝名牌欽點選用。

對於愛靚的時裝精來說，一件時裝穿上身後是否稱身是極其重要，自言愛時裝如命的Harold，一踏足社會就在時裝界打滾，曾當過多個時裝品牌的買手、總監及顧問，眼見每件衫穿到客人身上總難免有點偏差，於是創業開設改衣店為人改衫，決意打破改衫的舊有傳統，並將之轉化為一門高級專業的生意。

▲ 希望Harold親自為你度身的話，就先要致電預約。（湯炳強攝）

近日一位公眾人物因為在社交平台炫耀身上的數萬元西裝，卻被網民翻舊賬，指他經常衣不稱身，結果慘被評擊得體無完膚，正如Harold所說︰「是你著衫，它使你變靚，而並非衫著你。」說到時裝說到扮靚，Harold肯定是專家，曾當過多個時裝品牌的買手、總監及顧問，又曾自設製衣廠為國際名牌供貨。

透過買衫長知識

他笑言自己年輕時已經愛穿名牌，將每個月的人工都花在身上，家中衣櫃幾乎全是Prada和Jill Sander，從未修讀過時裝的他，所有的時裝知識都是從買衫得來，從中學會欣賞各個時裝大師的設計。

▲ 幾位師傅是改衣店的幕後功臣，各懷改衣絕技。（湯炳強攝）

不過買衫容易改衫難，Harold卻有不少改衫的慘痛經歷，令他的名牌衫毀於一旦。他說︰

一直以來大家都認為改衫是很平價的服務，可能是到街市找個阿姐去改就可以了。而傳統上改衣師傅是直接對客人，並多是聽從客人指示去做，你說要改短兩吋她就照辦，但有否考慮過衣服的剪裁會否被破壞？於是我決定要打破傳統，令改衫變成一門專業又高級的服務。

提升改衣服務的格調

Harold的「靚靚改衣店」特別選址名店林立的尖沙咀，他更在裝修上更花心思，令改衣店感覺有如一間Bespoke度身訂造禮服的店舖。Harold對於客人的服裝如何修改，會給予專業意見，希望Harold親自為自己度身的話，就要致電預約。

▲ 這件原價逾4萬的Balmain外套鑲滿閃石，修改有一定難度，朱師傅正小心奕奕將閃石鑲上，改衫費盛惠7千多元。（湯炳強攝）

▲ （湯炳強攝）

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亦因此店內設有一個更衣室，客人改衫前後都要將衣服穿上身給他過目，不過Harold只是一個顧問的角色，不會親自落手落腳去改，黑布簾後的就是他的幕後功臣，Harold跟客人商量好修改的細節之後便會轉告師傅們。

師傅們功力深厚

Harold表示每個師傅都身懷絕技有自己的強項，所以沒有甚麼服裝的問題難得到他們，當日筆者就見其中一位的朱師傅正在處理一件鑲石的Balmain外套，原來雙袖及衫身都過長需要改短，朱師傅便把部分位置的閃石先拆下，改短後再根據原來的圖案將閃石鑲好。

不過原來這件外套也未算難度最高，Harold說︰

試過有客人送來一條Bottega Veneta的連身裙，全香港只有一條，客人要求改短，但裙全以冷織成，如果在裙腳改的話就會影響了剪裁，於是我們決定在腰的位置拆開，改短後再用人手織好，足足花了3個星期才完成，結果客人相當滿意。

替客人改衫，Harold有一個宗旨，就是絕不更改設計師原來的設計，他認為每一位設計師都需要受到尊重，所以在他店舖修改的衫都會跟原來的一模一樣。

時裝名牌指定的改衣店

Harold的名氣已經響遍本地時裝界，他的店舖現時是Alexander McQueen、Balmain、Simone rocha、Bottega Veneta等多個時裝名牌的指定改衣店。他坦言這並非甚麼賺大錢的生意，但卻賺到不少滿足感，而且可以經常接觸名牌時裝，令本身熱愛時裝的他也樂透了。

▲ 刻意將改衣店裝修得更有格調，感覺像間Bespoke度身訂造禮服的店舖。（湯炳強攝）

他希望將改衫這服務變得像紐約的有格調及專業，因此他正全面電腦化，這更方便跟國際品牌的生意往來，而他的目標是將改衣店打造成一個品牌，叫更多人認識，然後在各區提供服務。



撰文︰陳日言