立會體育、演藝、文化及出版界　霍啟剛決戰周小龍

▲ 周小龍今日報名參選。（李淇攝）

立法會體育、演藝、文化及出版界議席，港協暨奧委會副會長霍啟剛今日在網上宣布參選，接棒建制派的現任議員馬逢國。童裝店Chickeeduck老闆、曾擔任香港網球總會主席周小龍，今日也報名參選，代表民主派角逐此議席。

周小龍表示，拿到20多個提名，當中演藝及文化界提名較多，直言自己有參署確認書，亦沒有「Plan B」，不認為自己有被DQ的理由。

對於霍啟剛在同一時間宣布參選，並於明日報名。周小龍強調，每個願意與民主派會面的選民，他未來都會逐一拜候，希望他們明白，只有支持民主派，本港的體育、演藝、文化及出版界，才會有出路，因為目前業界的空間愈來愈收窄，「正因為這一點，我覺得我們今次贏面大」。

他強調，自己不是世襲公子，跟所有選民都是平起平坐，「我想同所有選民講，我是你未來發聲平台，你有東西被人打壓就找我，我會幫你爭取」。周小龍早前宣布參選時，獲多位文化界和體育界人士支持，包括黃耀明、梁芷珊、沈旭暉、鄧小樺等。

霍啟剛預計明日報名。他表示，考慮到疫情嚴峻和限聚令因素，最後才以較簡單的網上發布形式，宣布參選，又希望未來可以利用立法會平台，以及多年累積的經驗、人脈、資源，為業界服務。