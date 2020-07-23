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【Louis Vuitton手袋】全新Crafty營造塗鴉藝術味道　加大碼Monogram圖案夠搶眼

休閒 10:19 2020/07/23

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

從前為方便攜帶香檳而設計的水桶袋，如今卻成了大受歡迎的手袋款式，Crafty系列中可找到NeoNoe bucket bag。（售價待定）（品牌提供）

一個Monogram圖案，如今所延伸出的設計已經多不勝數，實在不得不佩服Louis Vuitton設計師的創意和功力，全新的Crafty系列，同樣以Monogram為設計重點，但圖案被放大了，部分款式在圖案之間又加添了花紋，營造出graffiti的塗鴉效果，滲出一陣街頭藝術味道。

OnTheGo tote bag的正正方方外型，感覺較為formal。（$23,700）（品牌提供）

Louis Vuitton今回以創意演繹Monogram星形花卉圖案，這個Monogram於1896年設計而成，如今成了放大版的LV Monogram Giant圖案，設計從20世紀的兩種藝術運動︰塗鴉藝術和新表現主義汲取靈感。

Speedy是品牌最signature的袋款之一，換上Monogram Giant圖案，極具新鮮感。（$19,200）（品牌提供）

Pochette Metis手袋加入黑白相間的編織手挽，掛上獨有的吊牌裝飾。（$25,700）（品牌提供）

Crafty系列中涵蓋多個經典袋款如OnTheGo、NeoNoe、Speedy和Boite Chapeau Souple等，在Monogram Empreinte皮革上飾以LV Crafty印花，就連手挽也飾滿Monogram圖案，也有配以黑白相間的編織手挽。

系列中不乏小皮具，其中有散紙包跟銀包的3件組合。（$16,100）（品牌提供）

容量較大的Neverfull tote bag，在抗疫的日子最方便放入各式消毒產品。（$18,200）（品牌提供）

手袋的用色亦相當大膽，紅襯黑或橙襯黑效果來得非常強烈，再襯上金屬環圈和一些配件裝飾。系列將於7月31日推出，除了手袋，並會包括運動鞋、配件、時裝、旅行精品等，使系列更完整。

產品查詢︰8100 1182

記者︰梁靜詩

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