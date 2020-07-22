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【BNO】持BNO港人明年1月起可申請特別簽證　逗留5年可申請居留權

休閒 20:14 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

英方宣布，持有BNO的港人明年1月起可以申請特別簽證留英。

英國政府當地時間周三（22日）宣布，持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，明年1月起可以申請特別簽證留英，並最多可在英國逗留5年，之後可申請居留權。

據英方公布，持簽證人士將可在英國享有讀書及工作的權利，申請人除了可一次過居留5年外，亦可申請先居留30個月，其後再續期居留30個月。而申請人留英期間，當中的12個月內最多可離開英國180日。

申請人在英國居留滿5年後即可申請定居，再居住12個月後申請入籍。英方又指，目前香港有大約340萬人士符合申請BNO資格。

英國又在官方網站列6大申請條件，當中包括：

  • 申請人須證明自己為BNO持有人，
  • 申請人需在香港居住
  • 申請人需證明自己財政至少能在英國生活6個月
  • 申請人展示出願意學習英語的意願
  • 申請人需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），以證明健康
  • 申請人需要繳付有關費用及健康稅

有關申請詳情：https://bit.ly/32K0Bha

【2020年續領BNO】BNO續領懶人包　一文睇清副署要求

【2020年續領BNO】BNO持有人最快居留6年可入籍　一個條件97前無攞BNO都可續領

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更多續領BNO 報道，即睇：https://bit.ly/3ilwPoy

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責任編輯:王俊賢

BNO 居留權 英國

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