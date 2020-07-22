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【立法會選舉】民主派4人報名參選九西 岑子杰：已簽確認書

話題 20:23 2020/07/22

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左起：岑子杰、毛孟靜、何啟名、張崑陽。（黃建輝攝）

社民連岑子杰、「抗爭派」張崑陽、現任立法會議員毛孟靜、民協何啟明今日（22日）一起到九龍城政府合署報名參選九龍西。岑子杰表示，自己報名時見到確認書和之前沒有不同，所以已經簽署確認書。

岑子杰續稱，社民連去年區選時亦有簽署確認書，很難解釋為何今次不簽。他透露，就確認書一事，早前不同派別的參選人有開會協商，但沒有透露協商結果，僅表示不同黨派之間還需多些時間、多些合作。他強調，在初選獲得民意授權的候選人未來會團結一致，求同存異，互不攻擊。

「抗爭派」張崑陽早前已經表明不會簽確認書，他承認，民主派在簽署確認書與否一事上處於「各自修行」的狀態，又指早前抗爭派稱，與傳統泛民協商再決定是否簽署的說法講得不清楚，「誤導了大家。」他稱，當時所指要協商的是出現「港區國安法」元素的確認書。

被問及如何看待延遲立法會選舉，毛孟靜認為，政府可考慮增加票站或增加投票日，做好選舉時的人流控制工作，指如果藉疫情延遲選舉，會影響香港在國際社會的形象。

張崑陽稱，選舉延期無疑會增加參選人的選舉開支，若真的決定延期，政府應重新界定選舉開支由何時開始計。他又認為，選舉延遲或令選情變數增加，難以判斷數月後的香港會如何。

已報名參選九龍西的還有：經民聯梁美芬、民建聯鄭泳舜、陳凱欣、李安求。

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記者：林曉君

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