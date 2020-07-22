【新冠肺炎】高院數名男被告正被隔離 數宗案件叫停部分法庭須消毒

▲ 高等法院今早突然暫停多宗涉及還押懲教署看管的男被告的案件，並有大批身穿保護衣物的清潔人員於部份法庭內進行消毒。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續肆虐，司法機構於本周初作有限度運作後，今（22日）起各級法院回復正常運作。惟高等法院今早突然暫停多宗涉及還押懲教署看管的男被告的案件，並有大批身穿保護衣物的清潔人員於部份法庭內進行消毒，惹來有囚犯確診新冠肺炎的疑雲，懲教署則否認有囚犯確診一事。據悉，大律師李家齊日前確診新冠肺炎前，曾到懲教署的監獄探訪，而曾與李間接接觸的還押人士現正隔離中，因此部份進行中的審訊受影響。

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高等法院近日正審理多宗案件，其中部分涉及還押懲教署看管的男被告的案件，今早突然取消聆訊，就現場所見，大批身穿保護衣身的清潔人員穿梭法院多個樓層進行消毒，隨即有猜測指有涉案男被告疑染疫。惟懲教署其後澄清指，現時並沒有囚犯確診新冠肺炎。

懲教署日前亦發表聲明指，早前確診新冠肺炎的大律師李家齊曾於7月初分別曾到赤柱監獄及荔枝角收押所，探望在囚人士，懲教署亦指現時相關在囚人士並沒有出現病徵，署方已即時將他們隔離及進行醫學監察。據了解，原本正於高院受審的多名男被告，曾與進行法律探訪的大律師李家齊間接接觸，因此他們現正被隔離中，無法出席法庭聆訊，其相關聆訊需取消。

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司法機構發言人則回應指，昨日接獲懲教署通知，一些原需出席高等法院聆訊的被告，因與新冠肺炎有關的原因，正接受懲教署隔離，因此有關案件需押後處理。由於他們最近曾到高院出席聆訊，為審慎起見，司法機構已清潔有關的法庭及地方。

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記者：楊詠渝