【立法會選舉】金融服務界料現4人混戰 張華峰：不介意多人競爭

▲ 張華峰報名參選立法會金融服務界。

經民聯現任金融服務界立法會議員張華峰，今日報名爭取連任，他希望可以繼續為業界服務，爭取更大空間，亦為社會經濟發展而努力，又表示不介意有多人競選，認為有更加多人服務業界是好事。

除了張華峰，現時至少3人競逐金融服務界，包括已報名的證券業協會主席徐聯安、商人詹劍崙，以及曾表明參選的南區區議員林浩波。面對即將發生的4人混戰，張華峰表示，都是舊有競爭者，對自己有信心，認為自己的優勢在於一直以來都做實事，提出的都是可實現的，能幫到業界。他又認為，「有競爭才有進步」，最終得益的是業界和市民。

張華峰表示，假如證券行有人感染新冠肺炎，會在業界就證券行如何安排交收、支票來往等問題進行廣泛諮詢，相信很快可找到解決方法。他又希望疫情在https://bit.ly/3bebLM2選舉之前會有改善，表示自己並不太想延遲選舉，指選舉是大事，不應該隨便改時間。

張華峰又表示，「港區國安法」落實之後，社會變得穩定，投資氣氛亦熾熱，覺得國安法是為香港社會穩定而設，對香港有好處，長遠而言，亦可令投資者對香港社會發展有正面看法。

已報名參選金融服務界的還有：商人詹劍崙、證券業協會主席徐聯安。

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記者：林曉君