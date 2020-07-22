【無品大媽】大媽沒戴口罩聚集大埔引水道　網民怒轟無視疫情散播病毒

▲ 有網民近日在大埔一條引水道拍到一班無戴口罩的大媽聚集。

本港再爆發第3波新冠肺炎疫情，市面人心惶惶，政府亦呼籲市民儘量逗留家中，但有網民近日在大埔一條引水道拍到一班無戴口罩的大媽聚集。

據該網民介紹，現場的引水道位於運頭塘李興貴中學旁邊。從他昨日（21日）在facebook群組「Tai Po 大埔」發布的照片可見，當時至少有6名大媽在現場聚集，部份更未有戴上口罩，當中有2位大媽疑似在河邊洗衣服或捉魚，亦有大媽在現場疑似拍照留念。

照片在網上曝光後引來不少網民批評，有網民指現場是大埔河的其中一段河段，由於水流主要流向吐露港，故不排除有污水經大埔河排放，因此現場的河水其實十分污濁，極不衞生，甚至有網民直批：「連臭河都玩」。

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責任編輯:王俊賢