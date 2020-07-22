【DSE2020】青協學友社接近2000宗求助 機構建議考生善用聯招改選機會

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▲ 青協和學友社均有提供輔導服務，由放榜前至今，分別接到近1500宗及逾500宗求助，機構建議考生把握聯招改選機會，並了解非聯招課程都可升學。（林宇翔攝）