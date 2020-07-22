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【DSE2020】青協學友社接近2000宗求助 機構建議考生善用聯招改選機會

社會 21:32 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

青協和學友社均有提供輔導服務，由放榜前至今，分別接到近1500宗及逾500宗求助，機構建議考生把握聯招改選機會，並了解非聯招課程都可升學。（林宇翔攝）

每年文憑試放榜總有人歡喜有人愁，青協和學友社均有提供輔導服務，由放榜前至今，分別接到近1500宗及逾500宗求助。

香港青年協會「DSE 27771112」熱線在周一（20日）開始提供服務，至今日（22日）下午5時共處理1,446宗求助。

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其中有考生原先預計自己成績不錯，有信心能入讀本地學士學位，但結果英文只得1級，大失預算，未能入讀學士課程，因此致電查詢文憑及其他副學位課程。亦有一心打算入讀醫科的考生，差一分才達到醫學院的有條件取錄分數，因而失望痛哭。
 
部分考生成績未如理想，又欠缺應對方案，收到成績後出現焦慮情緒。有考生考獲5科成績12分，放榜前卻未有報讀任何自資副學位課程，亦沒有任何具體升學方向，收到成績後感到徬徨、緊張，不知道如何網上報名，亦未能成功聯絡到學校老師求助，亦擔心太遲報名，心急如焚。

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青協建議，考生一旦成績未符理想，考生宜先冷靜情緒，平伏心情，主動尋求協助，嘗試考慮可行的升學方案。不少自資院校均設有副學位課程，考生仍可以透過非聯招的方式繼續升學；有關課程資訊可瀏覽各大院校網站及致電有關機構查詢。
 
而學友社自7月18日起設立「放榜輔導熱線2503 3399」，至今處理518個求助，放榜日單日共接獲152宗求助個案，逾半為家長。單日查詢個案中，最多為聯招選科及策略（41%）、非聯招自資副學位課程（34%）及聯招課程（31%）。

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學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，學生應善用機會作最後一次修改，聯招改選時不應以過往收生成績為唯一依據，應綜合考慮科目計分比重、競爭人數、面試安排等因素。而最佳五科（獲3322+2）18及19分的考生排序應將公大自資及SSSDP等課程放入考慮中，同時亦應報讀其他聯招以外的專上課程，以作兩手準備。

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責任編輯：徐紹軒

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