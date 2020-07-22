【新冠肺炎】私家醫生求診者檢測急增10倍　梁子超倡加快檢測流轉及減市面人流才可紓疫情

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第三波疫情來勢洶洶，有私家醫生求診者檢測急增10倍，港府明起將強制戴口罩規定，擴至室內公共埸所。不過醫學會傳染病專家梁子超認為措施效用不大，當局須同時加快檢測流轉，私人公司應安排員工在家工作，設法將市面人流減半，疫情才有望回落。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則稱，本港已近9成人戴口罩，仍爆發第三波疫情，認為強制戴口罩或有助防疫，惟相信效用不大：「如果戴口罩會斷(傳播鏈)，就不會爆發。」

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他強調，現時社區「火頭」多，當局需設法滅火及防火，包括增加普通科門診、私家醫生檢測人手，並為病人訂檢測優次，以加快檢測流轉，加快出檢測報告，及早隔離確診患者。

梁子超亦稱，現階段重要亦是減少人流，認為私人公司未來兩周應安排員工在家工作，以避免跨家庭傳播，市民工餘時間亦應減少外出，將市面人流減少一半，才可有望令疫情回落。

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家庭醫生鄭志文表示，7月至今要求檢測的求診者急增10倍，一日都有3、4人檢測，部分為同住大廈有確診個案、上司要求或需過關人士，形容是有合理需要，惟近日已見私營檢測中心亦已做不及，更有體檢中心表明不再作病毒檢測，病人或需待一星期才有檢測結果報告。

他稱，如檢測者有症狀，都會提醒其於等候結果期間小心，盡量留家工作、與長者同住亦需有分隔措施。

鄭志文認為現時檢測量成樽頸，惟如大規模檢測，亦需考慮檢疫等配套，港府如與內地檢測機構合作，亦應留意內地檢測機構的本地化驗室是否合符物流及防感染標準。

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記者：陳正怡