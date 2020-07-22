【新冠肺炎】確診陪診員潛伏期曾到10間安老院舍【附院舍名單】

▲ 染疫陪診員確診潛伏期曾到10間安老院舍（陳國峰攝）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（22日）新增113宗確診個案，105宗屬本地感染，8宗輸入個案，個案編號為2,020至2,132，累計病例2,132宗（包括2,131宗確診個案和1宗疑似個案）。而昨日確診的一名64歲陪診員（第1972宗），潛伏期內曾到訪10間老人院，接觸約20名長者。

【新冠肺炎】25宗源頭不明個案 64歲陪診員染疫每日陪長者入院

中心今公布陪診員潛伏期及發病後曾到訪的安老院舍：

松悅園耆泰護養院暨日間護理中心 (地址: 觀塘安泰邨服務設施大樓)

嗇色園主辦可蔭護理安老院 (地址: 九龍慈雲山鳳德道38號嗇色園社會服務大樓)

亞洲婦女協進會頤養之家(地址: 九龍塘禧福道3號)

樂善堂梁銶琚敬老之家 (地址: 黃大仙竹園南邨華園樓)

路德會鳳德安老院 (地址: 鑽石山鳳德邨斑鳳樓地下)

亞洲婦女協進會陳昆棟頤養之家護理安老院 (地址: 九龍塘禧福道3號 )

寶林長者之家 (地址: 將軍澳寶林邨寶勤樓)

圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨) (地址: 九龍順利邨順利商場二期)

伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院 (地址: 九龍樂富村樂民樓)

廣蔭頤養院 (地址: 觀塘功樂道88號)

【新冠肺炎】本港新增113宗確診個案 105宗為本地感染

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情簡報會上直言，這宗個案令人擔心，並透露該陪診員每日會陪1至2名長者到醫院看醫生，她上周三（15日）入院、周五開始咳嗽。香港安老服務協會執委李輝今早表示，業界對事件感到震撼，又擔心會令病毒帶回院舍，形容「人人自危」。

【新冠肺炎】陪診員需陪同長者如廁增感染風險 院舍業界對事件感震撼

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文