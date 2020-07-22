【新冠肺炎】初步確診男童嘔吐物濺到手 屯門醫院健康服務助理需隔離

▲ 屯門醫院公布一名健康服務助理需要接受隔離檢疫。（資料圖片）

屯門醫院發言人今日（22日）公布一名健康服務助理需要接受隔離檢疫。



一名4歲男童於7月19日因為發燒，由檢疫中心轉送屯門醫院兒科病房接受隔離治療，當天進行的新型冠狀病毒測試呈陰性。男童翌日（20日）在病房嘔吐，嘔吐物濺到一名健康服務助理的手部，這名助理當時沒有戴手套。該男童其後再次接受新型冠狀病毒測試，初步結果呈陽性。

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該名曾經被病人嘔吐物濺到的健康服務助理，被列為密切接觸者，需要轉到檢疫中心接受隔離檢疫。另外有2名醫生、5名護士及2名運作服務助理合共9名職員，曾經和這名男童接觸，他們當時有穿戴合適的個人防護裝備，但為審慎起見，需要接受28日醫學監察。

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責任編輯：徐紹軒